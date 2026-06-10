200 млрд. евро: Предложението на Европейската комисия за бюджет на ЕС

Европейската комисия (ЕК) предложи днес бюджетът на ЕС за догодина да бъде 200 милиарда евро, съобщиха днес от Комисията. Най-големият дял от близо 76 млрд. евро да бъде за сближаване, устойчивост и ценности, на второ място да бъдат разходите за икономическо, социално и териториално сближаване (над 58 млрд. евро), следвани от тези, свързани с околната среда и земеделието (над 57 млрд. евро), гласи предложението.

Бюджетът за сигурност и отбрана е над 3 млрд. евро

Комисията предлага бюджетът за сигурност и отбрана да бъде над 3 млрд. евро, а разходите по миграцията да възлизат на близо 6 млрд. евро. В съобщението на ЕК се пояснява, че предложеният бюджет е съобразен с последиците от кризите в последните години покрай пандемията, поскъпването на енергията и ръста на инфлацията, войната в Украйна и нарастващото геополитическо напрежение.

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Кризата в Близкия изток засегна много икономически области и това доведе до по-нестабилни прогнози за икономическия растеж и инфлацията в Европа, отбелязва още Комисията.

В проектобюджета са заложени средства за подобряване на европейското отбранително производство, за научни изследвания в областта на отбраната, за военна мобилност.

Предложението на ЕК подлежи на одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент до края на тази година.

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