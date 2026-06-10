Мъж с малко дете на ръце ритна електробус и пострада

Нелепа и доста опасна ситуация се е разиграла на бул. “България” в Хасково. Общинските камери за видеонаблюдение са заснели как мъж, носещ малко дете на ръце, рита преминаващ елекробус и се стоварва тежко на земята, предаде БГНЕС.

От кадрите става ясно, че екшънът се случва край пешеходна пътека. Човекът замахва към превозното средство буквално секунда след като то вече е минало през “зебрата”. Случайни минувачи веднага се притичват да му помогнат да се изправи. За голям късмет малкото дете се е оттървало без никакви наранявания при падането, но самият мъж е със счупен крак.

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На самия запис не си личи пострадалият да е бил стъпил на пътеката в момента, в който електрическият автобус е наближавал. От общинската администрация и “Пътна полиция” обявиха, че тепърва ще нищят видеото в детайли, за да се изясни ситуацията.

Засега няма официална информация дали пешеходецът е бил тестван за употреба на алкохол или наркотици. Ако разследването докаже, че вината за инцидента е негова, той ще отнесе съответната санкция.

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