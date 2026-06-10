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Стресиращ ден: Началото на "Всички обичат Реймънд" не било приятно за Рей Романо

10 юни 2026, 16:20 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стресиращ ден: Началото на "Всички обичат Реймънд" не било приятно за Рей Романо

Рей Романо е бил силно притеснен в първия си ден на снимачната площадка на сериала, с който се прочу "Всички обичат Реймънд". 68-годишният актьор, който е изпълнителен продуцент и влезе в главната роля в ситкома, носещ неговото име, се събра отново със създателя на сериала Фил Розентал на 30 май в Остин, Тексас, по време на ATX TV Festival.

Романо и 66-годишният Розентал се срещнаха отново с бившите сценаристи (Том Калтабяно, Тъкър Коули, Майк Ройс, Лю Шнайдер, Стив Скровън и Аарон Шур) за разговор, воден от журналиста Деймиън Холбрук.

По време на дискусията Рей Романо разказа защо първият ден на снимачната площадка е бил "стресиращ".

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"Изкарвах си прехраната като стендъп комик. Появиха се няколко възможности за актьорска работа и една от тях беше сериалът "NewsRadio", обясни той. "Бях избран за част от оригиналния актьорски състав на "NewsRadio". Никога преди не бях играл сериозно като актьор - занимавах се със стендъп. И на втория ден ме уволниха.", разкри той.

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Романо бил избран за ролята на електротехник на име Рик в пилотния епизод на ситкома на NBC от 1994 г., но по-късно ролята била дадена на Джо Роугън, след като продуцентите преценили, че начинът, по който комикът поднася репликите си, не съответства на темпото на сериала.

Снимка: Getty Images

"Прехвърляме се напред до първия ден (на "Всички обичат Реймънд") — току-що бях уволнен от един ситком, а този ситком носеше моето име... и това беше малко ужасяващо за мен", сподели Рей. "И знам, че когато гледам първия сезон, виждам как ставам по-добър към края му. Все още бях малко скован, малко неопитен."

"Всички обичат Реймънд" се излъчва девет сезона — от 1996 до 2005 г. Бил е номиниран за 69 награди "Еми", от които е спечелил 15, припомня "People". 

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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