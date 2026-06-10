Хванаха 14 мигранти, натъпкани в камион, шофьорът бил с фалшива лична карта

Гранични полицаи откриха 14 чужденци, укрити в товарен камион на граничния пункт Видин – Калафат. Задържан е и шофьорът на превозното средство – турски гражданин, който вече е бил санкциониран за сходно престъпление. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. Проверката е извършена на 9 юни от съвместен българо-румънски екип в района на граничния преход. Камионът, който по документи превозвал минерална вода от Турция, бил селектиран за контрол при излизане от страната. При проверката граничните полицаи установили, че шофьорът представя фалшива българска лична карта, а у него бил открит и турски документ за самоличност.

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Всички задържани имат и други опити да преминат границата

Снимка МВР

Измерване с газ-анализатор отчело високи стойности на въглероден двуокис в товарното помещение – индикатор за наличие на укрити хора. При последвалата проверка в товарния отсек били открити 14 мъже мигранти. Установено е, че 13 от тях са граждани на Ирак, а един – на Иран. Всички вече са били задържани при предишни опити за незаконно преминаване на границата и са в процедура по търсене на международна закрила.

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Шофьорът на камиона е 45-годишен турски гражданин, засичан и през 2024 г. при опит за превоз на мигранти. За това нарушение му е била наложена забрана за влизане на територията на Европейския съюз.

Мигрантите и шофьорът са задържани в ГПУ – Видин. Предстои да им бъде потърсена наказателна отговорност заради повторния характер на извършените деяния.

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