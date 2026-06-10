БОК е във финансов колапс – сметките са на нула, задълженията гонят половин милион евро

Сметките на Българския олимпийски комитет са на нула, а задълженията на централата са в размер на 360 000 евро, но добрата новина е, че финансирането от Международния олимпийски комитет ще бъде възстановено възможно най-скоро. Това стана ясно на пресконференция след края на заседанието на Управителния съвет на БОК, провело се в столичен хотел.

Шефът на БФ по джудо е дари пари, за да не бъде спрян токът в БОК

„Основната цел на днешното заседание бе да запознае Управителния съвет с актуалното състояние на БОК и да се набележат новите задачи до края на годината. Вчера и сами видяхте, че дори битовите условия в сградата на олимпийския комитет са много тежки. Това, което беше представено на членовете на Изпълнителното бюро относно финансовото състояние, е изключително тревожно и породи много въпроси. Възложихме на Контролния съвет да се направи вътрешна проверка на всички документи. До края на юни месец трябва да бъде представен този доклад“, заяви председателят на БОК Весела Лечева.

„В БОК ще бъде създадена нова дирекция, която ще се занимава само с европейски проекти и програми. Искаме да се възползваме изцяло от програмата Еразъм+ и програмите, които се организират от Международния олимпийски комитет. Те масово не са познати в България и нашите членове не са наясно с тях. В новия сайт на БОК всичко това ще бъде представено. Фестивалите, които са основна дейност на БОК, вече няма да се провеждат на едно и също място, каквато беше досегашната практика с Албена. Искаме с тези фестивали да привличаме много по-голяма общественост към олимпийското движение. Тези фестивали ще се провеждат в по-малки общини. Международният олимпийски ден - 23 юни, ще бъде отбелязан в Троян - град, който е родното място на много именити български спортисти“, добави тя.

„Предстоят да се свършат страшно много неща, но ще ни трябва помощта на цялата спортна общественост“, допълни зам.-председателят на БОК Румен Стоилов.

„До момента БОК бе пример за целия свят как не трябва да работи една такава институция. Сега искаме да обърнем тази тенденция и да възстановим доверието в БОК. Трябва да намерим и нов дом на олимпийското движение, който да отговаря на функциите, на историята и на традициите на едно такава институция, каквато е БОК с неговата стогодишна история. На последното Общо събрание г-жа Стефка Костадинова каза, че иска БОК да се премести в сградата на Нотариата и аз смятам, че трябва да се работи в такава посока. БОК представлява България пред цял свят. Аз лично смятам, че Нотариатът е твърде голяма и обемна сграда. Искам да имаме сграда, която да можем да изпълним със съдържание“, заяви Лечева.

„Финансовите данни, с които разполагаме, показват, че задълженията ни са към 360 000 евро. Банковите сметки са на нула, даже едната бе на минус 400 евро. Бяхме в изключително затруднено положение. Получихме дарение от председателя на Българската федерация по джудо Румен Стоилов, за да не бъде спрян токът в БОК. Всичко това заварихме като наследство в олимпийския комитет. Сега трябва да възстановим нормалната работа. Искаме да назначим млади хора, експерти, които да работят за реализиране на нашите инициативи. Утре заминавам за Будапеща, където ще има Генерална асамблея на Европейския олимпийски комитет. Там ще има и представители на МОК от финансовия департамент. С тях ще обсъдим различни въпроси, но имаме предварително уверение, че финансирането ще бъде възстановено. Надяваме се това да стане в най-кратки срокове“, каза още председателят на БОК.

В края на пресконференцията членът на УС на БОК Володя Златев разкри детайли от подготовката за Младежките олимпийски игри в Дакар по-късно тази година. За момента България има 16 квоти, като в делегацията ще има и 13 треньори.

ОЩЕ: Весела Лечева алармира: Състоянието на БОК е много тревожно – служителите не са взимали заплати, режийните не са плащани!