Таро хороскоп за 1 октомври 2025

Научете какво ви очаква тaзи сряда, 1 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Колелото на късмета

Овен, ти си динамичен огнен знак с вечна искра на младежка енергия. Има страна от теб, която остава замислен оптимист и поради тази причина обикновено гледаш на промяната с големи надежди за бъдещето.

Днешната карта таро за 1 октомври е за това, че животът ще поеме в нова посока. Ще преживеете промяна, която ще ви премести от една ситуация в друга. Опитайте се да не ѝ се съпротивлявате; тази карта таро показва, че вашият отклонение, макар и трудно, е предопределено и предназначено за вас. Бъдете любопитни и попитайте вселената: „На какво се опитваш да ме научиш?“

Днешната карта таро за Телец: Седем мечове, обърната

Телец, време е да свалиш щорите си и да видиш нещата такива, каквито са. Опитал си се и може би си се стремил да вярваш в най-добрия резултат; има обаче моменти, когато един издръжлив Телец като теб трябва да се откаже и да приключи с това.

Трудно ти е да признаеш, че си сгрешил, но Седемте меча, обърнати, те насърчават да приемеш ситуацията такава, каквато е, дори истината да е била неясна в началото. Ще намериш мир, след като се отпуснеш и прекратиш битката. Вече не е твоя да се биеш.

Днешната карта таро за Близнаци: Пет пентакли

Близнаци, ти си социално същество и си създаден да бъдеш сред хора, обсипвайки ги с любов и обожание. Стараеш се винаги да си до тях и въпреки че рядко искаш нещо в замяна, вътрешно се надяваш хората да направят същото, когато имаш нужда.

Днешната Пет пентакли може да бъде трудна за тълкуване карта, защото е символ на разочарование, причинено от хора, за които сте смятали, че ще се грижат за вас и ще ви отвърнат със същата дарителска енергия.

В моменти, когато се чувствате изоставени или изолирани, попитайте вселената какво трябва да научите за това да стоите сами. Как този период на изолация може да ви помогне да станете по-силни?

Днешната карта таро за Рак: Тройка жезли

Рак, вие сте интуитивен човек и щом усетите нещо, или се отдавате дълбоко на тази емоция, или я отхвърляте.

Тройката жезли е чудесна карта в моменти, когато не сте сигурни дали да следвате интуицията си или не. Тя потвърждава това, което знаете, че трябва да направите.

Днес може да е един от онези дни, в които се чувствате силно убедени по дадена тема, човек или ситуация, увереността ви се увеличава и ще сте готови да предприемете действия. Доверете се и вярвайте в себе си.

Днешната карта таро за Лъв: Шест жезли

Лео, ти си силен и решителен човек и когато си поставиш цел, е само въпрос на време да я постигнеш.

В началото може да се забавите, докато преглеждате различни тактики, за да разберете коя ще работи най-добре за вас, но е само въпрос на време, преди да наберете инерция.

Шестицата жезли е знак за сигурна победа след период на упорита работа и усилия. Понякога може да се чувствате несигурни относно потенциалния си резултат; обаче, таро казва, че победите ви предстоят.

Днешната карта таро за Дева: Двойка жезли, обърната

Дева, като зодиакален знак, управляван от Меркурий, може да бъдете много внимателни при вземането на решения. Внимателността може да ви даде талант за бързо вземане на решения. Когато сте обмислили нещата достатъчно пъти, се научавате да слушате първия си инстинкт и да се ръководите от него. Знаете какво искате и как го искате.

Но днешната карта таро, обърната Двойка жезли, е за липса на способност да се вземе бързо решение за нещо. Може би се колебаете напред-назад по проблема, несигурни как да го разрешите или финализирате. Ако не знаете отговора веднага, оставете го на мира, докато не го разберете. С времето ще разберете сами.

Днешната карта таро за Везни: Глупакът, обърнат

Каква е твоята цел, Везни? Днес чертите, които обикновено се считат за силни страни на личността, може да са слабости в отношенията. Склонни ли сте да бъдете отзивчиви и гъвкави?

Тогава може да се окажете неподготвени, ако решите да делегирате или да се доверите, че другите ще направят това, което е необходимо, особено когато те самите отлагат. Склонни ли сте да избягвате да поискате помощ? Тогава може да не успеете да направите това, от което се нуждаете.

Днешното таро „Глупак“ в обратна посока е предупреждение да не вземате решения, които работят срещу вас, вместо да чакате и да видите какво ще направят другите. Уверете се, че давате приоритет на собствените си нужди и грижата за себе си е основен приоритет.

Днешната карта таро за Скорпион: Деветка пентакли, обърната

Вдигни брадичката си високо, Скорпионе. Днешната задача е да бъдеш смел по отношение на желанията и нуждите си. Можеш да бъдеш силно фокусиран върху това, което правят другите, до степен, в която в момента да поставиш себе си на последно място и да забравиш, че и ти си важен.

Днешната карта таро, обърнатата Деветка Пентакли, предупреждава за ниско самочувствие, причинено от прекалено мислене или сравняване с другите.

Опитайте се да не гледате колко добър (или не чак толкова добър) е някой друг в живота, за да измерите собствената си самооценка. Вместо това се съсредоточете върху това, което правите вие ​​и как ви кара да се чувствате.

Днешната карта таро за Стрелец: Крал на мечовете, обърната

Стрелец, ти си отличен познавач на характера и можеш да разбереш кога един човек е автентичен или не. Днес ще измерваш действията на един лидер, определяйки как възприемаш неговите решения и намерения. Първоначално може да не искаш да съдиш, но днешната карта таро показва, че е необходимо да го направиш.

„Кралят на мечовете“, обърнат наопаки, е за човек, който злоупотребява с властта си над другите. Често можете да забележите разликата, когато обърнете голямо внимание на това, което се случва около вас. Гласът ви може да се използва като инструмент, за да привлечете вниманието към това, което виждате. Претегляйте внимателно думите си, но бъдете готови да кажете и това, което знаете, че трябва да бъде съобщено.

Днешната карта таро за Козирог: Деветка мечове, обърната

Козирог, вие винаги търсите нови начини за подобряване на финансите и за печелене на пари. Така че, когато осъзнаете как върви икономиката, това може да създаде стрес - не само за вашите обстоятелства, но и за това как ги възприемате за другите.

Деветката мечове, обърната, е карта таро, която резонира с проблеми, свързани с неравенство в доходите или чувство за затруднение от финансови тежести и разходи. Това ще мине, но засега ще трябва да работите малко по-усилено и по-креативно, за да разрешите вътрешния смут и конфликт.

Днешната карта таро за Водолей: Върховната жрица

Водолей, с Луната във вашия знак, това е пиков период на самосъзнание и вътрешно познание. Често изпитвате интелектуални изблици на прозрение и интуиция, чувствайки се сякаш получавате множество психически проблясъци. Тъй като всичко се случва с причина, не отхвърляйте преживяванията си като просто съвпадение. Вселената се движи в живота ви.

Картата Таро „Висша жрица“ показва период на разкриване на скрито знание. Обърнете внимание на предчувствията си, тъй като може да има конкретна причина, свързана с взаимоотношения или способността ви да влияете на другите тази седмица.

Днешната карта таро за Риби: Пет жезли

Риби, вие сте миролюбив зодиакален знак, който не обича конфликти или спорове с другите. Предпочитате да сте сред любящи и мили хора и често се стремите да приемате социални ситуации, в които подкрепата и любящата енергия се изразяват открито и щедро.

Петицата жезли е предупреждение да бъдете изключително предпазливи, когато усетите, че някой се опитва да създаде проблеми или да направи живота ви нещастен. Избягвайте клюки. Опитайте се да не се забърквате в дребни, светски разговори. Стойте далеч от ситуации, които биха компрометирали вашите ценности.