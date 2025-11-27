Най-важните новини за деня: 27 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 ноември 2025 г.

БОРИСОВ НАРЕДИ БЮДЖЕТЪТ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова бюджет 2026 да се изтегли, стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента. По думите му това ще се обсъди с премиера Росен Желязков на Съвета за съвместно управление между партньорите. "Казах им този бюджет да се изтегли. Да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години - ще се работи със стария бюджет", каза още лидерът на ГЕРБ.

"ДИАЛОГЪТ ЗА БЮДЖЕТА Е ВЪЗСТАНОВЕН": БОРИСОВ НАПРАВИ "ТРИСТРАНКА" В ЦЕНТРАЛАТА НА ГЕРБ (СНИМКИ)

"Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин", обяви преди минути лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Facebook.

БОРИСОВ, ДПС И ГРАЖДАНИТЕ: КАРТИНАТА НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ПРОТЕСТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ГЕОРГИ ПРОДАНОВ (ВИДЕО)

Изненадващ за мен беше пикът на протеста, който се случи вчера следобед, след свиканата бюджетна комисия в почивката. Това даде възможност Асен Василев да се покаже рязко като лидер по отношение на темата с бюджета. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът д-р Георги Проданов, коментирайки протеста около приемането на бюджета на държавата.

ЕНЕРГИЯТА НА УЛИЦАТА СЕ ОТПРИЩИ: МАНОЛ ПЕЙКОВ ОБЯСНЯВА КАКВО СЛЕДВА (ВИДЕО)

Енергията на улицата се отприщи. Това е изцяло отговорност на управляващите. Никога по такъв силов начин не е бил налаган бюджет. Не знам в историята на Народното събрание такива решения да са се взимали в почивка.

ЛЮБОМИР ДАЦОВ: БЮДЖЕТ 2026 БЕШЕ НАЙ-ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ЗА ГЕРБ (ВИДЕО)

Бюджет 2026 беше най-голям проблем за ГЕРБ. Това каза в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и заместник-министър на финансите в правителствата “Сакскобургготски“ и “Станишев“. С него разговаряхме минути след призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов премиерът Росен Желязков да изтегли проектобюджета за догодина, макар че е минал на първо четене. Разговорът с Любомир Дацов съвпадна по време и с последвалото заседание на Съвета за съвместно управление, след който стана ясно, че премиерът ще поиска кредит на доверие от социалните партньори и че Бюджет 2026 ще бъде подложен на още обсъждания с тях и с членове на ресорната парламентарна комисия. Ето прогнозата на макроикономиста:

БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ПАДАТ ЗАРАДИ БЮДЖЕТ 2026: ПРОГНОЗИ. КОСТАДИНОВ "ЗАБРАВЯ" РАЗЛИЧИЯТА С ПП-ДБ

"Те се хейтят помежду си, но повече хейтят властта". Доста бързо почва да става синхронизация на опозицията срещу управляващите. Синя София плаши Борисов - Пеевски няма да се уплаши много от това, той е давай напред. Борисов си спомня 2020 година, затова се страхува. Това заяви социологът Първан Симеонов, който определи видяното вчера вечерта за "голямо" - Още: Гневът срещу Бюджет 2026: Най-интересното във ВИДЕО

ИЗИГРАВАТ НИ С БЮДЖЕТ 2026: НОВИ ОСИГУРОВКИ, КОЛЕДНИ ПЕНСИИ, МАЙЧИНСКИ И ПАРИ ЗА БЕЗРАБОТНИ

Държавният бюджет за 2026 година предизвика изключително бурен протест в късната вечер и през нощта на 26 ноември, 2025 година. Основната причина - вдигането на осигуровки и данъци, както и тоталното нежелание на управляващите, водени от ГЕРБ и ДПС Ново начало, да преразгледат най-критикуваните и спорни моменти. Осигуровките, пенсиите, майчинските - всичко това минава основно през бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), а той мина на второ четене в бюджетната комисия вчера. За окончателно приемане на решеното в комисия трябва гласуване на второ четене и в пленарна зала, което тепърва се очаква, вероятно през следващата седмица. Днес, 27 ноември, би трябвало да се гледа т.нар. "голям бюджет" за 2026 година, в който влизат парите за отделните министерства - Още: На комисия: Бюджетът на ДОО мина така, както властта поиска

БЛАГОМИР КОЦЕВ ИЗЛИЗА ОТ АРЕСТА СРЕЩУ СОЛИДНА ГАРАНЦИЯ (ВИДЕО)

Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева. Това реши Окръжният съд в морската столица. Коцев да преведе парите в 7-дневен срок. Днес за седми път се решаваше свободата на варненския кмет Благомир Коцев - този път в родния му град, след като делото бе преместено от София.

1,2 МЛН. ЛВ. ОТ ТЕАТЪРА В ПАЗАРДЖИК: ЕДИН УЧАСТНИК, ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ, 35% КОМИСИОНА

Една обществена поръчка. Един кандидат и... съответно победител. И една огромна комисиона, която в следващите години ще бъде чинно изплащана. Драматично-куклен театър "Константин Величков" в Пазарджик ще си има съвсем нова система за продажба на билети и рекламно обслужване, но въпросът е на каква цена? Нормално ли е фирмата, която ще осигури модернизиране на системата за продажба на билети, да взима 35% без ДДС от приходите от същите тези билети в следващите няколко години, вместо тези средства да се връщат обратно в театъра?

КРЕМЪЛ СКОЧИ ДА БРАНИ ПРАТЕНИКА НА ТРЪМП. САЩ РАЗДЕЛЯТ МИРА И ГАРАНЦИИТЕ ЗА УКРАЙНА, НО НА КАКВА ЦЕНА? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл открито показа, че държи сериозно на Стив Уиткоф - специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп, чийто разговор със съветника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков изтече в Bloomberg. От него става ясно, че Уиткоф е дал съвет как Москва да представи „мирното споразумение“ пред самия Тръмп. Пратеникът на американския лидер е провел телефонен разговор миналия месец и с Кирил Дмитриев - ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции, за да предложи да работят заедно по мирен план за Украйна, и е казал, че Владимир Путин трябва да повдигне идеята пред Тръмп. След всичко това американски конгресмени и сенатори, включително от Републиканската партия, настояха Уиткоф да бъде освободен.

ЗА ПУТИН МИРЪТ НЕ Е ОПЦИЯ: СПОРАЗУМЕНИЕ С УКРАЙНА Е "ЮРИДИЧЕСКИ НЕВЪЗМОЖНО", ЩЕ ПОКАЖЕМ "СИЛАТА НА ОРЪЖИЕТО" (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин коментира за първи път пряко проекта на мирен договор между Украйна и Русия, изготвен от пратеника на САЩ Стив Уиткоф и написан под влиянието на директора на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и на съветника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков. Той заяви, че това не е проект, а „набор от въпроси“. Изтеклите в Bloomberg телефонни разговори между Уиткоф и Ушаков пък може да са фалшиви, допусна човекът, нападнал Украйна през февруари 2022 г. Такива течове пък били "престъпление", заяви Путин.

САЩ ПРОБУТВАТ МИРНОТО СИ СПОРАЗУМЕНИЕ НА УКРАЙНА, МАКАР ДА СА РАЗБРАЛИ КАК РУСИЯ СЕ ГОТВИ ЗА ОЩЕ ВОЙНА

В продължение на години Русия изстрелваше ракети по Украйна почти толкова бързо, колкото можеше да ги произвежда, но сега Москва произвежда достатъчно, за да натрупа нарастващ запас от оръжия с голям обсег. Това е заявил Даниел Дрискол - секретарят на американските сухопътни сили, който е новият пратеник на Доналд Тръмп в преговорния процес между руските и украинските власти. Думите му са били изречени пред западни дипломати, събрали се миналата седмица в Киев за подробности около 28-точковия мирен план на САЩ (редуциран вече до 19 точки според редица медийни съобщения), считан за оформен под руско влияние и зачитащ исканията на Кремъл.

НЕ КОМПЮТРИ, А КОМПОТИ: КИТАЙСКИ ПРОЧИТ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЛЕГИОН В УКРАИНСКАТА АРМИЯ

Според медийни съобщения, командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е решило да разпусне Чуждестранния легион в украинската армия, който някога беше многоброен и силен. Официалното му име е Международен легион за териториална отбрана. Но предишната му слава е избледняла и сега е в тежко положение, пише китайският блог "Исторически препоръки".

ЕВРОПА ПРАВИ НЕМИСЛИМОТО - ЩЕ ОТВРЪЩА НА РУСИЯ С ОФАНЗИВНИ КИБЕРОПЕРАЦИИ

Руски агенти действат из Европа, руски дронове се разгръщат в страните от НАТО, а Старият континент прави това, което само преди няколко години би изглеждало немислимо - планира как да отвърне на удара. Заключението прави Politico в свой материал, като събира информация за идеите от висши правителствени служители и дипломати. Сценариите за ответен отговор варират от съвместни офанзивни кибероперации срещу Руската федерация и по-бързо обвиняване на Москва за хибридни атаки, до изненадващи военни учения, ръководени от НАТО.

РУСКАТА СЛЕДА В САРАЕВСКОТО САФАРИ

Дете - до 100 хил. евро, жена — 80 хил. мъж - по-евтино, старци - почти безплатно. Тарифите за участие в т.нар. Сараевско сафари потресоха света. За съжаление това не е художествена измислица, а зловещ факт, който 30 години по-късно трудно ще може да получи възмездие. Все пак италианските власти са започнали разследване срещу граждани на Русия, Съединените щати и Италия, обвинени в участие в "лов на хора" по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век. Според следователите, богати чужденци са плащали десетки хиляди паунди на сръбските сили за възможността да стрелят по жителите на обсадения град, като сред жертвите е имало и деца. Атаките са извършени под командването на Радован Караджич, който по-късно бе осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал за военни престъпления.

МАГЬОСНИКЪТ, КОЙТО ЕДВА НЕ ЗАГУБИ ОКОТО СИ, А 12 МЕСЕЦА ПО-КЪСНО ВДИГНА СВЕТОВНАТА ТИТЛА С БРАЗИЛИЯ

193 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.