Таро хороскоп за 20 ноември

Научете какво ви очаква този четвъртък, 20 ноември 2025, според зодията.

Карта Таро за Овен: Кралица на пръчките

Овен, ти си роден лидер, който обича новото начало. Така че, по същество, ти си Кралицата на жезлите днес. Човек, който може да започне отначало и да натисне бутона за нулиране, когато пожелае.

Луната, навлизаща в Стрелец, ви кани да превземете деня с гръм и трясък и да оставите миналото да се отърве от него. Първата стъпка към промяна и решаване на проблеми е да осъзнаете, че чувствата ви могат да бъдат надделели над действията.

Можете да избирате какво ще правите и да не позволявате на емоциите си да решават вместо вас. Ако действията говорят по-силно от думите, резултатите са доказателство, че живеете живота, който знаете, че сте били предопределени да живеете.

Карта Таро за Телец: Рицари на Пентаклите, обърната

Телец, твоята сила може да се окаже слабост, ако ѝ позволиш да управлява начина, по който живееш живота си през цялото време. Рицарите на Пентаклите, обърнати, символизират заседналостта и това е част от проблема, когато имаш рутина, която отказваш да промениш.

Рутините могат да бъдат мощни инструменти, но когато започнат да ви държат в застой или зациклени, може да ви се струва, че трябва да се придържате към курса, защото той работи. Но какво ще стане, ако бъдещето ви може да бъде по-добро с едно малко отклонение от нормата?

Никога няма да знаете дали бъдещето ще изглежда точно като миналото. По време на днешната Луна във вашия сектор на ресурсите, откриването на това какво друго е достъпно за вас е чудесно място да започнете.

Карта Таро за Близнаци: Тройка мечове

Близнаци, вие сте склонни да се адаптирате бързо, дори в моменти на отчаяние и стрес. Днес може да изпробвате уменията си, тъй като Луната навлиза във вашия любовен сектор в ден, в който получавате картата таро „Три меча“.

Може наскоро да сте преживели или в момента преживявате предателство. Може да чувствате, че не можете да се доверите на никого или, още по-лошо, че сърцето ви никога няма да се излекува. Дайте си време да преработите миналото и емоциите си.

Следващите няколко дни може да са най-трудните, но скоро следващата седмица ще се чувствате по-малко тъжни.

Карта Таро за Рак: Крал на чашите

Рак, ти си мила, сладка зодия, но толкова високо ниво на доброта може да те остави да се чувстваш отчужден или неуравновесен.

Ти даряваш нещо толкова ценно, като сърцето си, че ти е толкова лесно да го направиш. И все пак може да боли, когато тези емоции или лоялност не са взаимни.

С навлизането на Луната във вашия сектор за благополучие, е време да работите върху емоционалното си изцеление. Кралят на чашите ви насърчава да практикувате емоционална мъдрост и състрадание.

Приложете тези енергии към себе си. Не се страхувайте да се изправите пред чувствата си смело, дори когато е трудно.

Таро карта за Лъв: Глупакът, обърната

Лъв, от всички неща, които си, едно не си безразсъден човек, който поема рискове. Обичаш да обмисляш нещата.

Винаги сте наясно с влиянието, което изборите оказват върху репутацията ви, така че обмисляте мъдро. Глупакът, обърнат наопаки, не е за вас или за вас самите. Може да се отнася до някой, когото познавате, или до ситуация, в която сте свидетел на невнимателно решение и може да ви се струва, че то ще ви повлияе.

Посланието за днес е да бъдете внимателни и да не позволявате на импулсивността да ви обземе. Може да се окажете обзети от страх или страст за момент, само за да съжалявате, че не сте запазили хладнокръвие.

Карта Таро за Дева: Шест пентакли, обърната

Дева, ти си мислител и част от това да харесваш нещата да са подредени включва специално внимание към това как ти и другите обменяте енергия.

Шестте пентакли, обърнати, обозначават потенциален дисбаланс между вас и някой друг, който не се държи честно с вас. Възможно е те да вземат повече, отколкото дават, или да не са мили, след като вие сте били мили с тях.

Може да не ви хареса това, което виждате, а Луната във вашия дом на комфорт може да ви подтикне да отвърнете на удара и да кажете нещо. Бъдете внимателни, когато повдигате въпроса за това, което наблюдавате, тъй като може да създадете напрежение, с което не сте свикнали.

Вместо това, не забравяйте, че конфронтацията може да се води със същата доброта, която винаги проявявате, но твърдо.

Карта Таро за Везни: Седем пентакли

Везни, търпеливи ли сте? Да, търпеливи сте. Обръщате ли внимание на това, което правите, и как то се отразява на другите? Да, отново. Седемте пентакли са намигване към вашите вече добре установени черти на характера, вкоренени във внимателното отношение към другите.

И все пак, днешната Луна, която навлиза в Стрелец, изисква от вас да направите нещо, което не винаги правите - да говорите за това. Може да ви е трудно да напомните на другите, че сте вложили време, енергия и усилия. Може да се чувствате като скромен хвалец, но днес се примирете с това.

Карта Таро за Скорпион: Звездата, обърната

Скорпион, как вървят връзките ти в момента? Звездата обърна предположенията, че една партньорска връзка е нестабилна или че има нужда да поговорите за бъдещето и да бъдете искрени относно намеренията си.

Може да не се чувствате комфортно да изследвате тази тема с партньор или потенциална любовна половинка; обаче, с навлизането на Луната във вашия сектор на лична ценност, най-добре е да инвестирате време в себе си. Вие също заслужавате да знаете къде се намирате.

Карта Таро за Стрелец: Пет пентакли, обърната

Стрелец, ти си роден боец. Ти безстрашно защитаваш истината и има по-малко войни, които са по-сурови за духа. Петицата на пентаклите, обърната, те кани да се възстановиш от скорошна битка, която може да е оставила няколко белега в сърцето ти.

Може да се нуждаете от известно време за почивка, за да се излекувате или да преборите загубите, които сте преживели. Може би не знаете коя посока е най-добра за вас, но с Луната във вашия знак днес, слушането на сърцето ви ще ви даде прозрението и мъдростта, от които се нуждаете.

Карта Таро за Козирог: Справедливост

Козирог, вие сте кармично обусловен зодиакален знак, а картата „Справедливост“ е вкоренена във връзка между причина и следствие. Вие давате това, което можете, и това, което се случва след това, е резултат от вашите избори.

Днес може да имате последствие, което не сте очаквали, но то е в съответствие с миналите ви действия. Ако не сте доволни от това, което получавате, не забравяйте, че днес е нов ден за ново начало. Утрешните резултати зависят от това как ще се справите с момента, в който се намирате.

Карта Таро за Водолей: Четворка мечове, обърната

Водолей, колко добре се грижиш за себе си напоследък? Четворката мечове, обърната, е едновременно предупреждение и напомняне: грижата за себе си е необходима част от човешкия опит.

Подбирайте внимателно заниманията си днес. Може би си мислите, че общуването е това, от което се нуждаете, и излизането с колеги за забавление, но накрая се чувствате по-уморени. Уважавайте нуждата на тялото си от почивка.

Карта Таро за Риби: Йерофантът, обърната

Риби, нямате проблем да се откъснете от традицията. Всъщност, харесвате малките промени, защото са вълнуващ начин да изследвате потенциала на нещо в живота си. Не е нужно да правите нищо друго, освен да се насладите на преживяването.

Йерофантът, обърнат наобратно, е призив за приключения, особено когато става въпрос за традиция. Не се страхувайте да се освободите от нормата. Позволете си да изследвате какво са направили другите и вижте как това ви кара да се чувствате по отношение на себе си.