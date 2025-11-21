Таро хороскоп за 22 ноември

Научете какво ви очаква тази събота, 22 ноември 2025, според зодията.

Карта Таро за Овен: Съд

Овен, ти имаш силно чувство за справедливост и мощен защитен дух за аутсайдерите. Днешната карта таро „Съд“ е като мини духовен тласък, подтикващ духа ти да поеме отговорност за някоя кауза, към която чувстваш страст.

Още: Утре Овен, Скорпион + още 2 зодии ще разберат, че „каквото повикало — такова се обадило“

Може да имате интуитивна реакция към политически или правен въпрос, който трябва да обсъдите с някого, но не знаете откъде да започнете или как да започнете.

Това е добре, особено с днешната подвижна енергия. Започнете отнякъде и се учете в движение. Най-хубавото е да не стоите бездействащи.

Карта Таро за Телец: Върховната жрица, обърната

Телец, понякога можеш да бъдеш толкова непоколебим и решителен, че пречиш на собствената си интуиция да бъде чута.

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 22 ноември 2025 г. Действайте умно

Днес трябва да се вслушате в сърцето си, а това може да означава да се откъснете от материалния свят и да навлезете в духовния свят.

Отделете малко време днес, за да си позволите да изпробвате водите. Бъдете по-малко фиксирани върху целите или върху това, което трябва да свършите в бъдеще. Бъдете настоящи и оставете тишината да води мислите ви.

Карта Таро за Близнаци: Деветка мечове

Близнаци, преживяваш ли труден период в момента? Деветката мечове е свързана с емоционални проблеми, които са се превърнали в главоболие, което постоянно те кара да се чувстваш мрачен.

Още: Хороскоп за днес, 22 ноември: Съботна благодат ще се изсипе над Девите, но Рибите ще искат денят да свърши по-бързо

Може би имате нужда от почивка от болезнен спомен, който непрекъснато се връща в съзнанието ви. Днес е за свободата и можете да изберете да оставите грижите си настрана и да спрете да им давате пространство. Време е да ги оставите да си отидат заради собственото ви психично здраве. Прошката днес е подарък, който си правите.

Карта Таро за Рак: Шест жезли

Рак, не всеки получава признанието, което желае, и често се опитвате да избягвате светлината на прожекторите. Шестицата жезли ви подготвя за комплимент, който ще бъде публично признат от другите. Ще ви бъде казано колко ценен е вашият принос към дадена ситуация.

Дори и да не е в природата ви да се наслаждавате на похвали, днес нека това се случи. Насладете се на това, че ви ценят и ви казват колко сте страхотни. Не е нужно да отхвърляте казаното, за да демонстрирате смирение. Едно благодаря ще бъде достатъчно.

Още: Хороскоп за утре, 22 ноември: Стрелците ще блестят като слънце, а Раците ще бъдат мрачни като буреносни облаци

Карта Таро за Лъв: Асо на чашите

Лъв, днес е първият ден от останалата част от живота ти, а Асът на купите е за ново начало и творческо начало. Това е идеално за твоята зодия, управлявана от Слънцето.

С началото на нова глава от живота на Слънцето, вие също имате 30 дни, за да изберете какво ще направите, за да промените бъдещето си. Откъде ще започнете и какво можете да направите, започвайки отсега? Вземете решение и действайте според него.

Карта Таро за Дева: Десетка жезли, обърната

Още: Защо никога НЕ може да имате връзка с човек от вашата зодия

Дева, какво трябва да прехвърлиш на някой друг? Десетката жезли, обърната, е за прекаляване и отказ от отговорност, която може да бъде делегирана на човек, готов да поеме натоварването.

От вас непрекъснато се иска да поемете отговорност, но през този период на промяна, работете върху това да правите по-малко. Не винаги е нужно вие да сте този, който прави това, което другите не правят. Те могат да намерят своя път.

Карта Таро за Везни: Умереност

Везни, има много неща, които си, а търпението е начело в списъка. Умереността е свързана с умереност и това може да означава, че е време да се ядосаш. За всяка ситуация в живота има противодействие и когато се чувстваш притиснат до краен предел, не потискай чувствата си.

Още: Кои зодии ще трябва да разчистят Авгиевите обори до края на месеца?

Обърнете се към тях. Този ден може да ви донесе сложни емоции за справяне, но с търпение към себе си и желание да бъдете нетърпими към даден проблем, може да намерите решението, от което се нуждаете.

Карта Таро за Скорпион: Императрицата

Скорпион, трябва да бъдеш открит и честен със себе си и това може да изисква известна нежност днес. Императрицата е свързана с грижа и майчина енергия. Как можеш да си ги дадеш, когато имаш най-голяма нужда?

Винаги е най-добре да инвестирате енергията си в неща, които ви дават усещане за спокойствие. Имате ли нужда от тишина? Дрямка или може би разходка из мола, за да изчистите мислите си? Откъснете се от ежедневието и намерете начин да нахраните душата си, за да можете да направите нещата, които трябва да направите тази седмица.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 21 ноември

Карта Таро за Стрелец: Десетка мечове

Стрелец, приключваш една глава и започваш нова. Десетката мечове показва тъга за случилото се наскоро. Може би изпитваш чувство на провал или разкаяние за това как се е развила ситуацията. Може би ти се искаше нещата да са се развили по-добре.

Днес можете да гледате напред, знаейки, че бъдещето ви е толкова светло, колкото ви е необходимо. Не можете да пренапишете миналото, но можете да изберете следващото пътуване, като вземете днешните уроци и ги използвате мъдро.

Карта Таро за Козирог: Тройка от пентакли, обърната

Още: Миналото ще почука на вратата на 3 зодии през декември 2025 г.

Пригответе се, Козирог. Възможно е да се задава проблем, свързан с работата. Трите пентакли, обърнати, са знак за неуспех в съвместните усилия и може да не знаете как да съберете колегите си или да накарате хората да бъдат на една и съща вълна.

Днес се запитайте какво ще се случи, ако не се опитате да постигнете това, което сте планирали. Ами ако позволите на драмата да отшуми и да се разреши от само себе си? Може. Единственият начин да разберете е, ако оставите нещата да си отидат и наблюдавате.

Карта Таро за Водолей: Десетка пентакли, обърната

Време е за празнично настроение, Водолей. Но Десетката пентакли, обърната, казва, че членовете на семейството може да не са съгласни как трябва да се правят нещата. Разговорите могат да станат дребнави. Може да откриете, че е трудно да накарате всички да се разбират.

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 17-23 ноември 2025 г.

Днешната енергия на Стрелец ви дава нагласата да чуете и да бъдете достатъчно смели, за да се изправите пред проблемите с честност. Вие сте миротворец и добрите думи могат да помогнат за преодоляване на пропастта, където личностите отказват да се слеят.

Карта Таро за Риби: Деветка чаши

Риби, мечтите ти могат да се сбъднат. Като Деветката чаши ли си? Искаш ли да се насладиш на всички прекрасни неща, които светът предлага?

Товa е ден, в който да правите нещата по различен начин и да се стремите към звездите. Няма правилни или грешни опити, когато се опитвате да разберете нещата. Може да правите грешки, а може и да не правите. Красотата е в пътуването.