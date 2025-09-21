Таро хороскоп за 22 септември

Научете какво ви очаква този понеделник, 22 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Пет пентакли

Овни, бъдете внимателни, когато става въпрос за харчене. Днешното послание от Петицата Пентакли е свързано с нестабилност във вашите финанси. Преживявате ли трудни времена? Тази карта таро предсказва оскъдица и не бива да действате небрежно, когато трябва да бъдете пестеливи.

Преди да похарчите, запитайте се дали даден разход наистина си заслужава. Когато печелите, запитайте се как можете да спечелите повече, като подобрите това, което вече работи за вас.

Днешната карта таро за Телец: Колесницата, обърната

Телец, ти си упорит и много решителен. Когато се ангажираш, се придържаш към него. Днешната карта таро, Колесницата, обърната, ще те хвърли в лудница. Може да имаш моменти, в които ще се чувстваш по-малко контролиран, без способност да го спреш.

Поемете дълбоко въздух, ако това се случи, и знайте, че нещата често се променят рязко, преди да настъпи пробив. Може да сте на прага на откритие. Изчакайте го.

Днешната карта таро за Близнаци: Шест пентакли

Близнаци, ето една фантастична новина. Винаги си толкова добър с другите и затова идва момент, в който вселената иска да ти отвърне със същото.

Според вашата карта таро, Шест пентакли, хората в живота ви ще бъдат щедри към вас. Може да получите пари или ценна вещ.

В моменти, когато чувствате, че трябва да давате по-малко, просто бъдете себе си. Даването е двупосочна улица и ще получите същото.

Днешната карта таро за Рак: Глупакът

Рак, ти си винаги толкова чувствителен и нежен, че когато настъпва нова ера, можеш да го усетиш присъщо. Така че днес може да усетиш промяна, която те подтиква да предприемеш действия.

Таро картата „Глупакът“ е знак за бързане напред и позволяване на еуфорията на енергията да ви надделее.

Това ще бъде прекрасно време за вас да изследвате, дори ако пътят напред изглежда несигурен или ви липсва подкрепата от другите.

Днешната карта таро за Лъв: Осмица пентакли, обърната

О, Лео, ти се гордееш толкова много с всичко, което правиш. Искаш работата ти да е най-висшето отражение на съвършенството. Никакви половинчати усилия не са достатъчни за теб.

Така че, когато получите Осем Пентакли, обърната, това е разочароваща карта. Тя ви казва да не позволявате на несъвършенствата да ви обезкуражат. Може би се заяждате твърде грубо със себе си. Продължавайте.

Днешната карта таро за Дева: Рицар на чашите

Дева, какво казва сърцето ти? Днешната карта таро е за това да разбереш коя си. Родена си с характеристики и черти.

Създадени сте с цел и този път ще се отвори пред вас тази седмица, защото затъмнението се случва във вашия зодиакален знак.

И така, чуйте какво се опитва да ви каже Рицарят на Купите. Той казва, че имате емоционална дълбочина. Вие сте всичко, от което се нуждаете; повярвайте му.

Днешната карта таро за Везни: Шест чаши

Вие сте здрави по душа, а Везни, има част от вас, която завинаги ще остане млада и невинна. Така че днешната карта таро, Шест чаши, говори за вашите по-млади години; вие го усещате вътре в себе си.

Спомняш си миналото. Можеш да кажеш, че нещата не са същите, но е хубаво да си ги спомняш. Вървенето по алеята на спомените ще бъде полезно за душата ти.

Днешната карта таро за Скорпион: Отшелникът, обърната

Скорпион, време е да бъдеш себе си. Когато допускаш някого близо до себе си, много мислиш за това. Ти си много лоялен. Склонен си да поддържаш приятелства за много дълго време.

И така, днешната обърната карта таро „Отшелник“ е призив към вашата идентичност. Приятелствата могат да създадат напрежение, когато се усеща натиск от страна на връстниците да правят или да бъдат нещо, което не е в съответствие с вашите ценности. Ако се чувствате не в съответствие с вашите взаимоотношения, попитайте защо.

Днешната карта таро за Стрелец: Звездата, обърната

Стрелец, ти си вечен оптимист, но може да има моменти, в които се чувстваш малко отчаян от взетото решение. Може би си затворил вратата пред дадена възможност и се чудиш дали не е трябвало да я оставиш отворена.

Може би сте се питали дали сте постъпили правилно, а съмнението в себе си може да породи множество въпроси. Днешната карта таро, Звездата, обърната, ви напомня, че отчаянието е също толкова нормална емоция, колкото и радостта. Дайте му място.

Днешната карта таро за Козирог: Колелото на късмета

Козирог, съдбата те намира там, където си. Понякога можеш да бъдеш малко невярващ, когато става въпрос за теми, свързани със съдбата, но днешната карта таро, картата таро „Колелото на късмета“, е знак, че си на правилния път.

Отваря се врата пред вас. Затъмненията, особено когато са в друг земен знак, могат да променят хода на живота ви, особено ако сте се насочили в грешна посока. Вярвайте, че вселената знае къде трябва да бъдете.

Днешната карта таро за Водолей: Седем пентакли

Водолей, ти си уникален/а и има толкова много неща, които правиш всеки ден, които доказват твоята уникалност. Едно нещо, което правиш различно от другите, е да мислиш нестандартно и това е начинът, по който успяваш да поддържаш усилията си в необичайни времена.

Днешната карта таро, Седемте пентакли, е окуражаващ знак за постоянство. Останете отдадени на това, което смятате, че трябва да правите. Може да изглежда, че упоритият ви труд не се отплаща, но ще се получи

Днешната карта таро за Риби: Асо на жезлите, обърнат

Риби, нещото, което ви движи напред, може понякога да ви накара да чакате. Можете да бъдете тип личност, който се носи по течението.

Така че, когато получите Асо на жезлите, когато е обърната карта таро, по време на затъмнение във вашия знак за партньорство, може да стигнете до място, където ще бъдете повлияни от другите и техния момент на подражание.

Днешната прогноза може да е, че проект ще се забави. Не обвинявайте промените и не се чувствайте негодуващи. По-късно нещата ще вървят по-гладко.