Голям български талант е готов за резултати от най-висока световна класа, но трябва да работи върху психиката

Големият български талант в леката атлетика Божидар Саръбоюков завърши пети във финала на Световното първенство в Токио с резултат 8.19 метра. 21-годишният ни състезател отново изрази задоволство от класирането, но не и от начина, по който е постигнато. Харманлиецът смята, че е готов за опити над 8.30 метра, което със сигурност би го вкарало в играта за отличията на големи форуми. В интервю за БНТ той дори загатна за подобни скокове в тренировъчния процес преди шампионата в японската столица.

„Доволен съм от себе си относно мястото, на което завърших. На няколко пъти казах, че не съм доволен още от резултата. Нормално, все пак две години не мога да мина този личен резултат, който не е слаб, но знам, че съм готов за повече. Смятах, че можех да намеря място сред медалистите, но трябва и малко шанс“, заяви Саръбоюков в предаването "Арена Спорт" по БНТ.

"Бях убеден, че за да съм сред трите най-добри, трябваше да имам резултат над 8.30, защото си познавам конкуренцията и знам на какво са способни. Не съм бил малко пъти на мъжки състезания. По-скоро смятам, че трябваше да покажа, че съм по-устойчив психически и да си направя опитите без фулове, и може би да рискувам повече в първите. Надявам се догодина да покажа още повече на какво съм готов и смятам, че отдавна можех да го направя, просто трябва поработим малко върху психиката“, каза още българинът.

Роденият в Харманли състезател говори и за това дали е готов да направи опит над 8.30 метра: „В момента мисля, че съм готов за такъв скок, просто не можах да го покажа. Това, което показах на тренировки, само ние си знаем какъв резултат съм имал по време на тренировъчния процес. Това, което показах в седмицата преди да замина за световното, беше нещо, което не съм го постигал никога и отговаряше на такъв резултат.“

