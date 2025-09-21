Никола Цолов анализира прехода от Формула 3 към Формула 2: Предпоследна стъпка до най-голямата мечта

Голямата надежда на българските автомобилни спортове Никола Цолов даде интервю за предаването "Арена Спорт" по Българската национална телевизия. Той определи предстоящия си сезон във Формула 2 като предпоследната стъпка към голямата си мечта - участие във Формула 1. "Българският лъв" говори за изминалия сезон, важното решение за изкачване нагоре по пирамидата, Кампос Рейсинг и своя идол - незабравимия Аертон Сена.

Никола Цолов за своя идол Сена

"Нямаше прибързани решения. Три години във Формула 3 не са малко. Все пак още съм млад и съм един от най-младите на грида. Тази година решението за Формула 2 беше рано, заради което успях да се отпусна във втората част на сезона. Очаквам промяна, но не толкова колкото от Формула 4 към Формула 3. Трябва по-бързо да се адаптирам. Напрежението ще е високо, защото си на косъм от Формула 1. Готов съм за предизвикателството и нямам търпение", заяви Цолов в интервю за предаването "Арена спорт".

Българинът определи своя отбор Кампос Рейсинг като семейство. "Отборът е семейство. Важно е, че работя с тях. Нямам търпение да се сработим и да виждаме начини, как да съм по-подготвен за силен старт за догодина. Надявам се да направим повече тестови дни. Още не знам кога е първият тест. Промяната в отбора ме мотивира. Искам да се докажа на себе си и на отбора, за да получа тяхното уважение. Трябва да сме се сработили до края на годината", категоричен е той.

"Искам да приличам на себе си и да напиша моята история, но със сигурност ще искам някои неща да се доближават до него. Дай Боже, в най-добрия вариант, по-добре от него. Той ми е идол и да имам неговите качества, би било привилегия", допълни състезателят. "Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта", добави Никола Цолов.

ОЩЕ: Целта е Формула 1: Говори "българският лъв" Никола Цолов