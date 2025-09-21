Естония за руските изтребители: Бяхме готови да използваме сила

Отговорът на НАТО срещу последната провокация на Русия показа, че Алиансът е готов да използва сила, ако е необходимо. Това е виждането на естонския министър на отбраната Хано Певкур, след като три руски изтребителя МиГ-31 нахлуха във въздушното пространство на Прибалтийската република. Инцидентът стана на 19 септември, като самолетите прекараха 12 минути в естонско небе без позволение. След това страната реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор - той гласи, че членките на НАТО се консултират помежду си, когато някоя от тях прецени, че нейната територия, политическа независимост или сигурност са застрашени.

Всичко това предизвика тревога за нова опасна провокация от страна на Русия спрямо Европейския съюз и НАТО, след като най-малко 19 руски дрона нахлуха в Полша десет дни по-рано. Последва навлизане на руски дрон в румънското небе, а на 21 септември Алиансът вдигна германски изтребители Eurofighter заради руски разузнавателен самолет в Балтийско море: НАТО вдигна по тревога изтребители заради руски самолет.

Чехия и Литва вече официално призоваха руски изтребители, които навлизат в небето на НАТО, да бъдат сваляни. Засега обаче реакциите на Алианса и на Европейския съюз изглеждат страховити само на думи: ЕС е 20 пъти по-силен от Русия, но се държи като лилипут. Путин няма да спре на границата с Украйна.

Снимка: Getty Images

"Имахме готовност да използваме сила"

„В петък видяхме, че НАТО функционира много ефективно... дори до такава степен, че ако бяхме наистина принудени да използваме крайната мярка, а именно употребата на сила, тогава имаше готовност и за това“, каза той, цитиран от ERR.ee.

Талин заяви, че самолетите са пресекли границата без разрешение, а Москва отрече да е имало нарушение. Певкур заяви, че провокациите на Русия са имали за цел да отклонят вниманието на Запада от Украйна - "точно това, което Русия иска – да отклони вниманието ни от помощта за Украйна и да го фокусира върху собствения ни заден двор", каза естонският министър. „Това е основната цел зад този вид провокации", счита той.

След инцидентите Алиансът стартира своята отбранителна мисия „Eastern Sentry“ за защита на източния фланг.