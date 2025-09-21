Войната в Украйна:

"ЦСКА има нужда от опитен български треньор! Много искам родният футбол да се съживи, но няма светлина"

Един от най-опитните български треньори Георги Дерменджиев даде обширно интервю за предаването "Арена Спорт" по Българската национална телевизия. Той се надява отново да види успехи в родния футбол, но призна, че не знае как това ще се случи в близкото бъдеще. Според специалиста столичният гранд ЦСКА се нуждае от български наставник и хора с опит, за да излезе от кризата.

"ЦСКА трябва да има много опитен треньор, който да е българин. Не искам да казвам имена. Треньорът трябва да бъде много устойчив, а не лабилен. Феновете не трябва да са толкова претенциозни, защото се виждат качествата в момента. Отборът има финансови средства, но трябва да се намерят правилните хора. Получи се голямо текучество на играчи, които също се нуждаят от необходимото време", каза Георги Дерменджиев в интервю за предаването "Арена спорт".

Селекционерът на България в периода 2019-2020 пожела успех на бъдещия наставник Александър Димитров. "Той е млад треньор, който натрупа доста опит с младежкия национален отбор. Трябва да знаем възможността на нашия отбор. С този капацитет, футболът няма как да достигне 94-а година. Не трябва да имаме големи очаквания. Пожелавам му успех и да бъде разумен. Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина. Имам много добро мнение към Георги Иванов, който прави всичко възможно", смята специалистът.

