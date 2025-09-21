Урсула фон дер Лайен изненада с оценка за вероятността от Трета световна война

Вероятността за Трета световна война понастоящем е нулева, смята председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, но в същото време подчертава, че човечеството в момента живее в много опасна епоха. Думите ѝ идват на фона на предупреждения и оценки от експерти и разузнавателни служби за евентуален бъдещ конфликт Русия-НАТО. "Ще направя всичко по силите си, за да запазя мира и свободата в Европа. Това обяснява нашата решимост да укрепим отбранителните си способности. Предвид нарастващата враждебност в света, трябва да предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме демокрацията, просперитета и мира", заяви тя в интервю за белгийското издание Le Soir.

Още: Елена Поптодорова: Светът никога не е бил толкова близо до горещ конфликт след Втората световна война

Според председателя на Европейската комисия ЕС носи отговорност за единния пазар за своите индустрии, научни изследвания и иновации, както и за малките и средните предприятия, което включва и отбранителния сектор.

Снимка: European Parliament

"Поемаме своя дял от отговорността за защитата на Съюза. Трябва да приемем истината: светът се е променил драстично и трябва да сме подготвени за предизвикателствата. За да направим това, трябва да докажем на себе си, на нашите съюзници и на нашите противници, че Европа има волята и способността да се защити. И ако погледнем многобройните мерки, които сме предприели – за нашата енергийна сигурност, за нашата отбранителна готовност – откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., ние сме на прав път", увери Фон дер Лайен.

Още: ЕС даде на Тръмп да се разбере - няма да ни изнудваш за митата срещу Китай и Индия

Провокацията на Русия в Полша: Европа трябва да е по-независима, смята Фон дер Лайен

На въпроса дали липсата на реакция от страна на американските военни на руската провокация с дроновете в Полша е доказателство, че ЕС може да разчита само на себе си в такива инциденти, тя отговори:

"Тези инциденти, особено този в Полша, са много значими. И макар че НАТО трябва да остане в центъра на нашата колективна отбрана, ние се нуждаем от много по-силна европейска основа. Европа трябва да бъде по-автономна и независима в областта на сигурността. Имаме програма за постигането на тази цел: „Подготвени за 2030 г.“. Запълваме пропуските в капацитета. Ускоряваме процедурите. Мобилизираме до 800 милиарда евро за сектора на отбраната. Ще защитим всеки сантиметър от Европейския съюз", категорична е Фон дер Лайен.

Още: Заради руските изтребители: Естония с исторически ход в 34-годишното си членство в ООН