Нови попълнения и червен картон помогнаха на Ботев Пловдив да отлепи от дъното в Първа лига

Ботев Пловдив отлепи от дъното в Първа лига! "Канарчетата" постигнаха ценна победа с 3:1 при визитата си на Септември София в двубой от деветия кръг на Първа лига. Две от новите попълнения на жълто-черните“ Армстронг Око-Флекс на два пъти и Маскоте се разписаха, а капитанът Тодор Неделев пропусна дузпа. За столичани точен бе Георги Върбанов. Отборът на Николай Киров събра седем точки и е 13-и, докато Септември е 15-и с шест.

Ботев победи Септември

Гостите откриха резултата в деветата минута чрез Око-Флекс, който овладя центриране от Николай Минков, обърна се технично и матира Янко Георгиев. В средата на полувремето Пара стреля в аут от изгодна позиция. В 34-тата минута Николас Фонтейн проби и подаде към Георги Върбанов, който изравни. На старта на втората част Ботев получи дузпа за игра с ръка на Върбанов.

Зад топката застана Неделев, чийто изстрел бе уловен от противниковия вратар. В 72-рата минута Себастиан Уейд фаулира грубо Енок Куатенг и бе изгонен от главния съдия. Малко по-късно пак Минков асистира, а този път се възползва Маскоте, който вкара с воле. В петата минута от добавеното време Око-Флекс завърши контраатака за крайното 1:3.

