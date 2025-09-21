Ще защитят ли САЩ съюзниците от източния фланг, ако Путин ескалира? Отговорът на Тръмп (ВИДЕО)

Съединените щати ще помогнат за защитата на Полша или балтийските държави, ако Русия ескалира. В това увери американският президент Доналд Тръмп, след като бе попитан от репортери дали ще защитава тези свои съюзници в НАТО, ако агресорът - в лицето на Москва - продължи да извършва провокации. „Ще го направя“, отговори републиканецът. Той не уточни как страната възнамерява да помогне на съюзниците си от Алианса при такъв сценарий.

Тръмп за руските изтребители в Естония: "Не ми харесва"

Тръмп коментира и една от последните провокации на Русия, която тя извърши срещу Естония на 19 септември - навлизането на три изтребителя МиГ-31 в естонското небе в продължение на 12 минути. "Не ни харесва", бяха единствено думите му, цитирани от "РБК-Украйна".

‼️Trump has promised to defend the Baltic states and Poland if Putin “continues to escalate.” pic.twitter.com/BP95VtyhHc — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2025

Припомняме, че днес, 21 септември, НАТО вдигна германски изтребители заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море.

По-рано Тръмп заяви за пореден път, че руският диктатор Владимир Путин го е разочаровал. Той продължи с клишетата - че е мислел как заради добрите си отношения със стопанина на Кремъл ще разреши войната и ще спечели Нобелова награда за мир, но това се оказвало единствената война, на която не може да сложи край.

