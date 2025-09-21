Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 22 до 28 септември

През седмицата от 22 до 28 септември 2025 г. късметът най-накрая ще сполети три зодиакални знака. С преминаването на Слънцето във Везни в понеделник, 22 септември, Марс също ще премине в Скорпион в същия ден. Сезонът на Везни идва с изблик на вълнение и желание, макар че всъщност става въпрос за това да се научите да работите заедно за по-голямото благо. Сключете мир с кого и какво можете и си позволете да продължите напред. Не дръжте вътрешната си истина заглушена заради удобството на другите, а вместо това оставете автентичността си да се прояви . С преминаването на Марс в интензивен Скорпион, тези теми се засилват и ще започнете да се интересувате по-малко от това какво мислят другите и повече от това как се чувствате.

Енергията ще се усеща електрическа в началото на седмицата със сезона на Везни и Марс в Скорпион. След това, когато Слънцето във Везни направи тригон с ретрограден Уран в Близнаци във вторник, 23 септември, ще бъдете готови да промените живота си по най-добрите възможни начини. Докато Слънцето във Везни набляга на полезните връзки в живота ви, ретроградният Уран в Близнаци ще ви помогне да се възползвате максимално от неочаквани промени и възможности. Уран е великият будител на космоса, помагайки ви да пренасочите живота си по изненадващи начини. Тази седмица всичко е свързано с това да живеете живот, който резонира с това кой сте и какво отстоявате.

Риби

Тази седмица късметът ви най-накрая се завръща, мили Риби. В понеделник, 22 септември, Марс ще премине в Скорпион, разпалвайки теми за късмет, изобилие и ново начало. Последният път, когато Марс беше в Скорпион, беше през октомври и ноември 2023 г. и няма да се завърне отново до 2027 г., така че тази енергия не бива да се пропилява. Енергията на Скорпион създава инерцията, необходима за ново начало, което е от решаващо значение за привличането на късмет и за това животът ви наистина да представлява това, което сте.

Марс ще бъде в Скорпион от понеделник, 22 септември, до 4 ноември, създавайки ви възможности да пътувате, да започнете нова работа или бизнес, да се влюбите и да започнете да чувствате, че животът ви отново е в съответствие с вашата истина. Скорпионът управлява дълбините и поради това - истината. Трябва да стигнете до корена на това как искате да изглежда животът ви и след това да сте готови да предприемете действия, за да го създадете. Това не е енергия, която просто ще ви накара да привличате благословии или да наблюдавате как всичко се развива. Вместо това, тя ще изисква да се преместите в позиция на действие, за да можете да проявите живота, за който сте мечтали.

Водолей

Водолей, посветете се на това, което разпалва душата ви. Сезонът на Везни ще започне в понеделник, 22 септември, като ще се фокусира върху теми за сътрудничество, късмет, изобилие и ново начало. Със Слънцето в този въздушен знак до 22 октомври, вие сте водени да предприемате действия; важно е обаче да не се опитвате да го правите сами. Независимо дали е с приятел, бизнес партньор или любим, вие сте предназначени да изковате изобилно ново начало през това време с помощта на друг. Оставете зад гърба си манталитета, който казва, че ако искате нещо да е направено както трябва, трябва да го направите сами. Вместо това, прегърнете силата на работата с полезни връзки.

Когато започне сезонът на Везните, всички погледи са насочени към вас. Този въздушен знак представлява най-добрия и най-свързан живот в живота ви. Може би пътувате през този период или обмисляте да напуснете зоната си на комфорт за ново приключение. Нещо дърпа душата ви и ви привлича вниманието. Не отхвърляйте никакви интуитивни чувства или идеи като случайни и си позволете да се доверите на надежден източник. Като споделите идеите си с някого в живота си, можете да създадете план, за да прегърнете новото начало, за което копнеете.

Везни

Трябва да решите какъв живот искате да живеете, скъпи Везни. Това е сезонът на Везни, което означава, че е и вашето слънчево завръщане или рожден ден. Това е шанс да размислите и да се освободите от всичко, което се е случило през изминалата година, за да можете да освободите място за ново начало. Макар че миналото е било от съществено значение, за да ви доведе до този момент в живота ви, то не определя накъде ще отидете оттук нататък. Позволете си да се освободите от това, което ви е тежало, за да можете да се свържете с истинското си аз и с вида живот, който наистина искате да живеете.

Докато сезонът на Везни започва на 22 септември, във вторник, 23 септември, Слънцето във Везни ще направи тригон с ретрограден Уран в Близнаци, носейки някои неочаквани изненади. Слънцето във Везни ви помага да се съсредоточите върху себе си, нещо, което не правите достатъчно често. Това ви позволява да бъдете уверени в мечтите си, за да можете да предприемете необходимите стъпки, за да култивирате живот, който е в съответствие с тях. Когато Слънцето във Везни се съедини с ретрограден Уран, ще има неочаквани възможности за нови приключения, преживявания и по-голямо изобилие. Просто се уверете, че се фокусирате върху себе си, преди да вземате каквито и да било големи решения. Този период от живота ви е за вас и затова трябва да поставите себе си на първо място , за да привлечете късмета и изобилието, които желаете.