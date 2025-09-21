Пожарът над Сливница се разраства, борбата ще продължи през нощта при силен вятър

Голям пожар, който първоначално избухна над село Ракита, община Сливница, продължава да се разраства с бързи темпове, подклаждан от силния вятър и необичайно високите за сезона температури, предаде БГНЕС. Огнената стихия вече е обхванала значителна територия, унищожавайки сухи треви, храсти, ниска растителност и борови насаждения. По последни данни - пламъците се придвижват застрашително и вече са видими в непосредствена близост до село Горно Романци, което е в съседната област Перник.

"Пожар e възникнал над брезнишкото село Горни Романци. Горят сухи треви в земеделски имоти в местността "Мечи камък". Огънят се разраства бързо и навлиза в горска територия", коментира пред БНР директорът на Държавно горско стопанство - Брезник Юлий Сираков.

На мястото на инцидента са изпратени няколко екипа на пожарната, които водят битка с огнената стихия. Усилията им са съсредоточени основно в това да предотвратят навлизането на огъня в населените места и да защитят живота и имуществото на хората. Теренът е труднодостъпен, което допълнително усложнява работата на огнеборците.

Снимка: БГНЕС

Още: 144 пожара за едно денонощие в България, един човек пострада

В гасенето на пожара се включиха и десетки доброволци от околните села. Местни земеделски стопани също оказват помощ, като с тежка техника правят минерализовани ивици, за да спрат разпространението на огъня. Други доставят вода с лични водоноски, подпомагайки логистично пожарните екипи.

Гъст дим и остра миризма

Напрежението в района е високо. Има гъст дим над околността, а миризмата на изгоряло се усеща на километри. Жителите на Горно Романци с тревога наблюдават приближаващите пламъци. Към момента няма данни за пострадали хора или засегнати къщи, но опасността остава реална, предава в. "Сега".

Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни и да не предприемат рискови действия. Очаква се борбата с пожара да продължи и през нощта. Метеорологичните прогнози не са благоприятни, като се очаква вятърът да остане силен, което може допълнително да раздуха огъня.

Още: Продължава гасенето на пожара в Рила