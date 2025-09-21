Борисов беше "унижен" от Пеевски: Анализатори за скандала на седмицата

Скандалът на седмицата в парламента - при който ПП-ДБ блокираха паркинга на Народното събрание, санкционираният за корупция по "Магнитски" лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски дойде пеша, разкрещя се с обидни думи и обяви, че ще прави държава с главно "Д" - се пренесе и на полето на политолозите и социолозите. Стояна Георгиева от "Медиапул", социологът Добромир Живков и политологът Цветанка Андреева дебатираха в студиото на "120 минути" по bTV в неделя, 21 септември. Андреева не видя особени проблеми в поведението на Пеевски, докато Живков и Георгиева заявиха, че подобен език е недопустим и че политикът контролира процесите у нас.

Човекът "Д" ли управлява държавата с главно "Д"?

"Човекът "Д" управлява държавата с главно „Д“. Този политически сезон задкулисието официално приключи – метафорите се материализираха в реалност. Човекът, който беше сочен, че дърпа конците на властта още от последното правителство на Борисов, излезе и ясно си каза, че е той", смята Стояна Георгиева.

"Видяхме грозна, но очаквана сцена", каза Андреева. "Това беше реципрочен отговор на няколкогодишна прогресираща агресия на либералната общност към фигурата Делян Пеевски. Те го привикаха на собственото му езиково поле – "ела тук" – с блокирането на Народното събрание. Той защитаваше ДПС, не само себе си. Когато не допускаш депутатите до Народното събрание, това вече се възприема за агресия срещу партията", е мнението на политолога.

Снимка: БГНЕС

Добромир Живков заговори за провокация, "която изпълни целите си, които предполагаемо бяха поставени – да оголи точно тези връзки и зависимости, за да се случи впоследствие изказването на г-н Борисов". Той имаше предвид думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към Пеевски, че е опасно, когато самочувствието се превърне в "самонадеяност": Борисов критикува Пеевски: Това е ранният Борисов (ВИДЕО).

Впоследствие Пеевски реагира, като призова Борисов да предаде на премиера Росен Желязков, който е от неговата партия, да се решава по-бързо проблемът с водната криза. Дойде и писмо към министър-председателя от лидера на "ДПС - Ново начало" по темата. Самият Пеевски пък призна, че се обажда на министри и им поставя за решаване въпросите "на хората".

"Има напрежение в управленската коалиция. Не мога да повярвам докъде стига българският политически език. Поколенията, които сме видели какво се случваше в началото на 90-те, в средата на 90-те... Извинявам се, но това е крайно недопустимо. Нивото не може да бъде такова. Репликата на г-н Борисов, че не може да се говори за „аз“, е една реинкарнация на поведението на самия г-н Борисов от 2009 г. насам", смята Живков.

Унижен ли е Бойко Борисов?

Според Георгиева "Бойко Борисов вече много трудно може да се дистанцира от този стил. Демонстрацията на смирение – с критика към Пеевски, че не може така самонадеяно – с нея се опитваше да изглежда по-симпатичн, по-умерен, но изглежда по-жалкият", смята тя. "Борисов е един жалък и - вече до голяма степен - безсмислен герой. Веднага след критиката към Делян Пеевски самият Пеевски го сложи на мястото му – нареди му да нареди на премиера да реши кризата с водата, а той после се отчете на Пеевски. Това е унижение".

Снимка: БГНЕС

Андреева контрира, че това са двама различни лидери - "Борисов е центрист, който води първата партия, с 10% преднина пред всички други. Пеевски има бърза мисъл и говори по този начин. И двамата са алтернативи на кризата, и двамата държат държавата в този геополитически ракурс на запад – с поглед Америка", гласи нейният прочит.

"Г-н Пеевски защо се ядоса така? Защото загуби контрол", смята Живков. "Тук има една свръхмания за контрол. Векторите са ясно видими – г-н Пеевски още от сглобката създава публичното впечатление, че той управлява, че държи всичко в тази държава. Когато г-н Борисов говори, той казва: „Ние не можем без ДПС-Ново начало“, но няма реципрочност от другата страна – там има пренебрежение и декоративност. Решенията се вземат от г-н Пеевски еднолично", твърди социологът.

Според Стояна Георгиева ГЕРБ не може да се дистанцира, защото "лидерът им е зависим от прокуратурата". "Докато Гешев беше главен прокурор, всичко беше наред, делата бяха претупвани. В момента, в който Гешев се оказа заплашен, той отново извади „Барселонагейт“, поиска имунитета на Бойко Борисов. Къде са според вас всички тези досиета, файлове и папки за Бойко Борисов?", попита тя.

