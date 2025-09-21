Подобрилата рекорда на Стефка Костадинова разочарова с под 2 метра на Световното, но не остана с празни ръце

Подобрилата дългогодишния световен рекорд на Стефка Костадинова - Ярослав Магучих, се представи далеч под очакваното ниво и завърши на трето място на шампионата на планетата по лека атлетика в Токио. Украинката подели бронзовото отличие в скока на височина с Ангелина Топич от Сърбия. И двете се справиха с по 197 сантиметра. Никола Олислагерс стигна до победата с 200 сантиметра, като преодоля височините дотогава от първи опит.

Ярослав Магучих е трета на Световното

Австралийката завоюва първата си титла от голям турнир на открито. Изненадващо среброто взе полякинята Мария Жодзик, която в третия си опит на същата височина успя и регистрира най-добро постижение в кариерата си. Бронзът пък бе поделен между световната рекордьорка Магучих и Топич.

Заради проливния дъжд, който се изсипваше цяла вечер над японската столица, състезанието в хвърлянето на диск за мъже не завърши, тъй като няколко от състезателите станаха жертва на тежки падания. Така организаторите тепърва ще трябва да решат как да постъпят и дали да бъдат излъчени призьори в надпреварата.

Останалите осем финала в днешния ден протекоха по програма, макар в повечето дисциплини дъждът също да създаде проблеми. В щафетите на 4х100 метра отборите на САЩ взеха златото и при мъжете, и при жените. Най-драматичният финал се оказа този на 800 метра при жените, в който кенийката Лилиан Одира подобри собственото си постижение с близо 2 секунди и разби стария рекорд на световните първенства, който стоеше непокътнат вече 42 години.

Дисквалифицираният в полуфиналите на 1500 метра Коул Хокър от САЩ взе своя реванш във финала на 5000 метра при мъжете, в който се поздрави със световната титла. В най-комплексната дисциплина - десетобоят при мъжете, световен шампион стана Лео Нойгебауер с 8804 точки. Пуерториканецът Айдън Оуенс-Делерме завърши със среброто с национален рекорд на Пуерто Рико от 8784 точки. Американецът Кайл Гарланд, който бе лидер до копието, приключи с бронзовия медал с 8703 точки, а Каул остана на четвърта позиция с 8538 точки.

