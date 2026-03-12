Военният съд в Москва призна извършителите и съучастниците в терористичната атака в концертната зала Крокус хол за виновни, съобщиха изданията „Комерсант“ и ТАСС. Извършителите – Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухамадсобир Файзов и Саидакрам Рачабализода – са осъдени на доживотен затвор. Трима от тях, с изключение на Саидакрам Рачабализода, се признаха за виновни. Рачабализода отрече да е терорист и твърди, че е извършил „джихад“.

Доживотен затвор

Общо 15 от 19-те обвиняеми по делото са осъдени на доживотен затвор. Четирима други обвиняеми, които са предоставили на извършителите кола и апартамент, са осъдени на присъди от 19 до 22 години затвор. Повечето от предполагаемите съучастници се признаха частично за виновни. Други петима обвиняеми не се признаха за виновни.

Следственият комитет публикува изявление, в което се посочва, че терористичната атака в „Крокус“ ​​е била планирана и извършена в интерес на настоящото украинско ръководство.

Атаката

Терористичната атака в кметството на „Крокус“ ​​бе извършена на 22 март 2024 г. Нападателите нахлуха в концертната зала в Красногорск, близо до Москва, малко преди да започне изпълнението на групата „Пикник“ и откриха огън по посетителите. Според официални данни 149 души са убити, а други 609 са признати за жертви. Един човек все още е в неизвестност.

