Спорт:

Обявиха присъдите на атентаторите от Крокус Хол

12 март 2026, 11:44 часа 271 прочитания 0 коментара
Обявиха присъдите на атентаторите от Крокус Хол

Военният съд в Москва призна извършителите и съучастниците в терористичната атака в концертната зала Крокус хол за виновни, съобщиха изданията „Комерсант“ и ТАСС. Извършителите – Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухамадсобир Файзов и Саидакрам Рачабализода – са осъдени на доживотен затвор. Трима от тях, с изключение на Саидакрам Рачабализода, се признаха за виновни. Рачабализода отрече да е терорист и твърди, че е извършил „джихад“.

Нов "Крокус": Още жертви, още убити нападатели. Кой стои зад атаката в Дагестан? (ВИДЕО)

Доживотен затвор

Общо 15 от 19-те обвиняеми по делото са осъдени на доживотен затвор. Четирима други обвиняеми, които са предоставили на извършителите кола и апартамент, са осъдени на присъди от 19 до 22 години затвор. Повечето от предполагаемите съучастници се признаха частично за виновни. Други петима обвиняеми не се признаха за виновни.

Още: Скрито-покрито: Делото за кървавия терористичен акт в "Крокус Хол" започна без организаторите

Следственият комитет публикува изявление, в което се посочва, че терористичната атака в „Крокус“ ​​е била планирана и извършена в интерес на настоящото украинско ръководство.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Заплаха за 4 европейски града от мозъците зад атаката на "Крокус Хол" край Москва

Атаката

Терористичната атака в кметството на „Крокус“ ​​бе извършена на 22 март 2024 г. Нападателите нахлуха в концертната зала в Красногорск, близо до Москва, малко преди да започне изпълнението на групата „Пикник“ и откриха огън по посетителите. Според официални данни 149 души са убити, а други 609 са признати за жертви. Един човек все още е в неизвестност.

Годишнина от атаката на "Крокус Хол": Осъдени още няма

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
присъди война Украйна Крокус Хол Крокус Сити Хол
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес