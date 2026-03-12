"Бях разпънат на кръст за моите дарени 250 хил. лв. А за източените милиарди евро - тишина": Терзиев за Петрохан и "мюрето ИТН"

"Ще назова нещата с истинските им имена. В каналите и говорителите на ГЕРБ започна систематично да се повтаря един и същ набор от внушения: педофилия, секти и паравоенни формирования. Истината е проста - даренията са направени по банков път. Описани са като дарение. Платени са им данъците. Информацията е предоставена на разследващите. С нея е закупена техника, която всеки може да види на Петрохан". Това написа в профила си в социалните мрежи кметът на Столична община Васил Терзиев по повод поредната порция обвинения от бившата власт, в лицето на ГЕРБ, ДПС и ИТН към столичния кмет за даренията му към групата на Ивайло Калушев.

"Това, което се случва около "Петрохан", е учебникарски пример как се произвежда медийна истерия, за да се скрият истинските въпроси. Откакто дадох показания пред разследващите, бях изрично помолен да не коментирам темата публично. Опитвам се да спазвам това. Очевидно обаче това правило не важи за други хора. Щедро се подхранват медийни говорители и анонимни канали, които ежедневно развиват едни и същи наративи. И това не е случайно", обяснява той.

Терзиев атакува и партньорите на Борисов и Пеевски:

"Днес Тошко Йорданов от ИТН ме обвинява, че съм „излъгал позорно“ за дарението. В същото време неговата партия в клинична смърт блокира законови промени, от които зависят 437 милиона евро за България по Плана за възстановяване. И тук има и още една ирония. Точно от хората на Слави Трифонов и Тошко Йорданов да слушаме обвинения кой бил излъгал. Същите хора, които обещаваха промяна, а после се превърнаха в мюре на същия модел на управление - този на Борисов и Пеевски. И докато всички се занимаваме с поредния шум, истинските въпроси остават без отговор", пише Терзиев, визирайки отказа на ГЕРБ, БСП и "Възраждане" документите по случая да бъдат напълно разсекретени.

"Аз нямам какво да крия"

Той призова да се публикува цялата информация по случая, за да се спре със спекулациите. "Аз нямам какво да крия. Но вместо пълната истина на обществото се поднася готов сценарий, готов наратив, готово обвинение - още преди фактите да са ясни", пише Терзиев и подчертава според него кои са нещата, които наистина трябва да бъдат разкрити:

Какво стана с „Джуджетата“? Пепи Еврото не бил давал подкупи, но Теодора Георгиева била взимала от него? Какво стана с нотариусите в прокуратурата?

Какво стана с КТБ и спестяванията на хората там?

Какво стана с чувалите с откраднати пари от „Хемус“, по която продължават да умират децата ни?

Какво стана с „Барселонагейт“? И с всичките 70 дела срещу Борисов, които стоят на трупчета?

Какво стана със сигналите срещу „Пламенките“, които не бяха разследвани - а после същите хора се оказаха свидетели?

Какво стана с милиардите за мантинели и ремонти на пътища през АПИ? С провалените проекти като АЕЦ „Белене“? Със загубените средства по Плана за възстановяване?

А помните ли показната акция срещу Nexo - с гръмки обвинения и телевизионни камери? Делото се разпадна. А компанията заведе арбитражен иск за милиарди срещу България. Така работи този модел в стил “Задкулисие Пикчърс”: шумни акции, после тишина - а рискът сметката да я платим всички остава.

"За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст. А за милиарди евро източени обществени средства - тишина. Точно затова се прави всичко това. Точно затова се повтарят едни и същи думи. Точно затова се създава шум. За да не говорим за истинските проблеми на държавата. Но хората не са глупави. И колкото повече шум се създава, толкова по-ясно става защо", пише още Терзиев.

