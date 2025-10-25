Таро хороскоп за 26 октомври

Научете какво ви очаква тази неделя, 26 октомври 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Двойка жезли

Овен, отнема време, за да разбереш какво искаш и как ще подходиш към прилагането на план, който трябва да осъществиш. Картата таро „Две пръчки“ показва пауза, точно преди да отплаваш към ново начало.

Още: Хороскоп за днес, 26 октомври: Неделята е денят на Близнаците, но не и на Везните

Склонни сте да бързате напред, без да мислите, и оптимистичната ви личност искрено вярва, че всичко ще се получи. Но мъдростта за днес казва да чакате. За какво е това бързане?

Това е началото, за което копнеете, така че насладете се на момента и си позволете да се потопите в тази богата, нова енергия, която е почти толкова жизнена, колкото и вие!

Днешната карта таро за Телец: Кралица на мечовете

Телец, ти си човек, който пази дневник и умът ти следи какви събития се случват и кога. Ти си човекът, с когото хората могат да говорят, когато са загубили паметта си за детайлите. И все пак, тази невероятна черта може да се окаже проклятието на съществуването ти, когато искаш да простиш или да забравиш.

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от от 27 октомври до 2 ноември 2025

Таро картата „Дама на жезлите“ е напомняне да не таите злоба. Тя води до горчивина и гняв всеки път, когато си спомните за проблем. Днес е добър ден да помислите за влиянието, което чувствата ви оказват върху живота ви.

Служат ли те за твое най-висше благо или те спъват в дългосрочен план? Ти решаваш върху какво ще се съсредоточиш. Запомни това, Телец.

Днешната карта таро за Близнаци: Кралица на чашите

Близнаци, вие сте гъвкави, не само защото можете да видите връзката между бъдещето и миналото, но и защото умът ви помага да свържете точките в реално време.

Още: Седмичен хороскоп за 27 октомври - 2 ноември 2025 г.

Това е, което позволява на вашата зодия да развие капацитета да бъде по-голямата личност. Вие знаете как работят хората. Вие също разбирате какво трябва да правите и кога.

Вашата карта таро за деня, Кралицата на чашите, ви насърчава да проявите емоционална зрялост, изразена чрез любов и доброта. Чудесно е да разбирате по начина, по който го правите, но днешното предизвикателство е да споделите чувствата си с любов.

Днешната карта таро за Рак: Шест жезли

Рак, имаш истории за разказване и си преминал през всичко това, нали? Има неща, които пазиш за себе си, но тези предизвикателства са част от твоята житейска история. Те ти помагат да бъдеш това, което си днес.

Още: Дневен хороскоп за 26 октомври 2025 г.

Шестицата жезли е обещаваща карта за вашата ситуация. Това е знак, че сте в повратна точка в живота си. Животът ви е на път да стане много по-добър, отколкото първоначално сте си представяли. Ще пожънете наградите за работата, която сте свършили в миналото, а усилията ви подготвят почвата за вашето бъдеще.

Днешната карта таро за Лъв: Справедливост

Лъв, ти се стараеш да бъдеш справедлив и да се отнасяш към другите така, както би искал те да се отнасят с теб. Разбираш как работи животът и той е сложна система. Всеки човек е уникален и се стремиш да уважаваш това в подхода си към приятели, семейство и дори непознати.

Така че, на този ден с картата таро „Справедливост“, трябва да бъдете по-балансирани и справедливи. Ще искате да задавате добри въпроси и да помните, че когато се опитвате да помагате на другите, разбирането, че отговорността е двупосочна улица, е от решаващо значение. Трябва да уважавате себе си, докато се стремите да уважавате другите

Още: Късметът през ноември 2025 г. отива при тези зодии

Днешната карта таро за Дева: Седем мечове, обърната

Дева, ако има едно нещо, което не харесваш, това е да си конфронтационна. Не ти харесва, когато хората крият неща от теб и можеш да разбереш кога е била изречена лъжа.

Седемте меча, обърнати, е предупредително четене на карта таро. Може би разкривате история, която е била представена неточно. И от вас зависи да намерите начин да я изложите наяве. Дръжте очите си отворени и ушите си настроени към случващото се около вас.

Днешната карта таро за Везни: Пет жезли, обърната

Още: 4 зодии привличат чудеса в живота си до края на есента на 2025 г.

Поеми дълбоко въздух, Везни. Трябва да освободиш напрежението, което чувстваш вътре в себе си, а това означава да знаеш какво можеш да контролираш и какво не.

Не носиш отговорност за тежестта на света. Не е нужно да поемаш проблемите на всички. Можеш да освободиш напрежението от живота си днес и това е основното послание на Петте жезли, обърнати наобратно.

Петицата е свързана с борба, а Пръчките са свързани с мислите, така че обратното, тя казва да оставите стресиращите мисли и чувства да напуснат живота ви и да се съсредоточите върху добротата, която ви заобикаля.

Днешната карта таро за Скорпион: Рицар на Пентаклите, обърната

Още: Зашеметяваща любов през ноември 2025 г. Щастливците на Зодиака

Скорпион, чувстваш ли се сякаш животът не е там, където трябва да бъде? Рицарят на Пентаклите, обърнат, заявява, че чувството на застой може да не означава, че не можеш да се откъснеш. Можеш. Думата, която може би си използвал, е „заседнал“, но това не е точно това, което имаш предвид.

Може би искате да ускорите растежа си, но това е по-бавен процес, отколкото сте очаквали. Това е една от областите от живота ви, в които бихте искали да видите промяна, и не винаги имате ясна представа как да преодолеете бариерата. Днес се съсредоточете върху резултата, който искате да създадете; осъзнаването ви помага да го намерите.

Днешната карта таро за Стрелец: Седем чаши

Стрелец, фантазията е прекрасно нещо и може би си много щастлив, че имаш живо въображение. Творческият ти дух често бяга в свят, воден от илюзии. Някои от тези миражи са ти помогнали да оцелееш.

Преосmислянето на негативното и превръщането му в позитивно, дори когато не е напълно точно, има своето място в света. Използвали сте го, за да преодолеете страха, и то е проработило.

Седемте чаши, като вашата дневна карта таро за днес, е за отрезвяване на ума ви и за това да не се осланяте на умения за оцеляване, които сте използвали в миналото. Време е да видите нещата такива, каквито са, а не такива, каквито бихте искали да бъдат. В началото не е лесна задача, но ще можете да се справите!

Днешната карта таро за Козирог: Умереност

Козирог, има време и място за всичко, включително дори за прекалено много. Понякога може да жадувате за излишни прегръдки или обич, което може да ви накара да изглеждате прилепнали. Може да се насладите на малко десерт и да разговаряте до късно през нощта с приятел, защото се забавлявате.

Днешната карта таро, „Умереност“, ви кани да проявите сдържаност и да не се притеснявате, че ще пропуснете нещо. Няма да пропуснете това, което е предназначено за вас. Всъщност може да се изненадате колко повече ще ви хареса, когато преживявате малко по-малко от това, с което сте свикнали.

Днешната карта таро за Водолей: Дяволът, обърнат

Прозорецът за промяна е тук и сега сте готови да стъпите в него. Търсите нови начини да развиете живота си, което означава да се отървете от старото и да приемете новото. Новините ще бъдат страхотни, но няма място да се забавлявате с това, което сте правили преди в живота си.

Обатният момент на Дявола е идеален за вас, Водолей. Той ви дава да разберете, че не е нужно да се преструвате на някой, който не е изкушаван. Обратното може да бъде по-силно. Показването на уязвимост и признаването на това, през което преминавате, може да ви даде сили да преодолеете изкушенията, пред които сте изправени.

Днешната карта таро за Риби: Светът, обърната

Риби, ти си толкова сантиментална душа. Обичаш романтиката и вярваш в мечтите. Обичаш да общуваш с хора и искаш да бъдеш оценена и призната от онези, чиито животи докосваш. Романтизмът ти не означава, че забравяш, че някои ситуации трябва да приключат, дори когато е тъжно. Знаеш, че сбогуванията си служат с целта, ето защо, когато трябва да кажеш едно, искаш да го направиш както трябва и добре.

Но когато получите обърнатата карта таро „Свят“, тя ви изпраща малък сигнал, че може би не можете или няма да получите желаното приключване. Може да го желаете, но поради решение на друг човек, трябва да чакате по-късно... или може би никога.