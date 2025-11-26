Салфетка за 1 милион: ефектът "Лео Меси" на и извън терена

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Август, 2021 година. Краят на една ера. От Барселона обявиха, че няма да могат да подновят договора на считания от мнозина за най-добрия футболист на всички времена Лионел Меси. Скръбен момент в историята на каталунците, които се радваха на изявите на аржентинската суперзвезда повече от 15 години. За Барселона Меси изигра 778 мача, в които отбеляза 672 гола и записа 303 асистенции. Безспорна легенда на футбола. С каталунците Меси спечели и 35 трофея за 16 години, които игра в мъжкия отбор. По време на престоя си в Испания, аржентинецът спечели и 7 от 8-те си златни топки.

Меси се споразумял с Барселона в местен ресторант

Целият футболен свят е запознат с края на ерата „Меси“ в Барселона, но не всички знаят как започва тя. Историята е романтична. Тогава 13-годишният Лео Меси е на проби в Барселона и всички в клуба са впечатлени от огромния му талант. Но въпреки това от клуба се колебаели дали да подишат с аржентинеца. До момента, в който тогавашният представител на Меси – Орасио Гаджоли, казал на директора на Барселона Карлес Рексач, че ако не подпишат с Меси, тийнейджърът ще бъде предложен на други клубове, включително Реал Мадрид. Рексач реагирал веднага и поканил Меси и Гаджоли на вечеря в местен ресторант. Там постигнали и споразумението.

Първият договор на Меси с Барселона е бил на салфетка

Имало още една пречка – директорът на каталунците нямал възможност да напише и разпечата договор веднага. Така двете страни описали условията на една салфетка от ресторанта и се подписали. Това бил и първият договор на Лео Меси с Барселона, с дата 14 декември 2000 г. На салфетката пишело: „В Барселона, на 14 декември 2000 година и в присъствието на господата Мингея и Орасио, Карлес Рексач, спортният директор на Барселона, се съгласява, под негова отговорност и независимо от всяко различно мнение, да подпише с Лионел Меси, при условие че запазим договорените суми“. И останалото е история…

През 2024 г. салфетката е пусната на търг с начална цена 220 000 паунда

Повече от 23 години по-късно – през март 2024 г., същата тази салфетка е пусната на търг в една от най-старите и големи аукционни къщи в света – Bonhams в Лондон. Началната цена била 220 000 паунда. Тогава ръководителят на аукционната къща Иън Елинг каза: „Това е една от най-интересните теми, с които съм се занимавал. Да, това е хартиена салфетка, но това е същата известна салфетка, която стартира кариерата на Меси. Тя промени живота на Лео, бъдещето на Барселона и допринесе за някои от най-великите моменти във футбола“.

The napkin used to sign 13-year-old Lionel Messi's first Barcelona contract is on display at Bonhams, New York.



It will be sold during an online auction between March 18-27 with a starting price of over $380K ✍️ pic.twitter.com/HrCcfqoby3 — B/R Football (@brfootball) March 5, 2024

Салфетката е продадена за близо един милион

В крайна сметка салфетката беше продадена за почти един милион – 969 000 щатски долара. След търга Иън Елинг заяви: „Да, това е салфетка, но е най-известната салфетка. С нея започна бляскавата кариера на Лионел Меси. Това промени не само неговия живот, но и бъдещето на ФК Барселона. В следствие на този трансфер милиарди фенове по света получиха невероятни футболни мигове“. Повече от 23 години след подписването ѝ, салфетката доказва, че още на 13-годишна възраст Лионел Меси е имал същото влияние, което показва на терена вече повече от 20 години.

