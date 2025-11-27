Спорт:

Политолог: Борисов зае лидерска позиция, стратегията е сменена

27 ноември 2025, 19:10 часа 168 прочитания 0 коментара
„Все още не е много ясно дали правителството е оттеглило или е замразило проектобюджета за 2026 г. Това са две различни неща. Това изявление, което Борисов направи - изпреварващо, преди да се оповести официално решението, в някаква степен той символично зае лидерска позиция. Показа, че той командва в момента ситуацията“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV политологът проф. Румяна Коларова.

„Не ми се вярва Пеевски да можеше да го изпревари в тази ситуация. Но като цяло, стратегията е сменена или в момента позициите им са разменени. Това е ясно като действие. Това рано или късно трябваше да се случи“, посочи тя.

По думите ѝ през последните месеци опозицията е била демонстративно игнорирана. „Управляващите искаха да покажат, че могат без нея и че опозицията абсолютно никаква роля не трябва да играе във вземането на политически решения“, коментира Румяна Коларова. „А всички знаем, че в континентална Европа този модел, който е диктатура на мнозинството, е неприемлив - не защото логически е невъзможен, а защото е социално нежизнеспособен“, отбеляза политологът.

"Решението на Борисов е просто като ряпа"

Социологът Андрей Райчев обясни, че оставането със стария би значело да се реализира практически замразяване на заплатите на държавните служители и на пенсиите. По думите му Бойко Борисов не е реагирал на този протест, а на бъдещите протести.

"Като че ли в страната се надига протестна вълна, която прилича на 2020-та година. Решението на Борисов е просто като ряпа - "аз няма да съм мишена на това", посочи Андрей Райчев.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
