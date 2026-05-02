Таро хороскоп за 3 май

Научете какво очаквате тази неделя, 3 май 2026, според зодията.

Неделна карта таро за Овен: Шест пентакли

В неделя получавате обратно това, което сте дали на другите. Обичате да споделяте наученото с другите, така че когато имате възможност да дадете съвет, веднага се захващате за него.

Шестицата пентакли подчертава помощта, от която се нуждаете от човек, който е бил в същата ситуация като вас. Неговият принос е дар и ви кара да се чувствате забелязани.

Неделна карта таро за Телец: Магьосникът

Картата таро „Магьосник“ е за таланти и умения и днес осъзнавате, че не е нужно да правите всичко сами.

Има хора, които знаят как да правят това, което правите вие, и дори малко по-добре. На 3 май, вместо да се чувствате заплашени от друг човек, вие се възхищавате на дарбите му и гледате на връзката като на истинско предимство между равни.

Неделна карта таро за Близнаци: Деветка пентакли, обърната

В неделя, 3 май, вашата дневна карта таро, Деветката пентакли, обърната, представлява постигането на всичко, което искате, но чувството, че все още нещо липсва.

Луната в Стрелец насочва вниманието към връзката ви и част от вас ще постави под въпрос обвързаността ви. Ако се чудите какво да правите по-нататък, дайте си време да обработите чувствата си и избягвайте да правите прибързани заключения.

Неделна карта таро за Рак: Десетка жезли, обърната

Време е да се погрижиш за себе си и имаш нужда от малка почивка от прекаляването.

Неделята често се свързва с ден за почивка, а Десетката жезли, обърната, е свързана с поемането на по-малко отговорности. С Луната в Стрелец, акцентът се поставя върху здравето и грижата за себе си , дори ако това означава да планирате малко бягство до магазин или разходка из квартала.

Неделна карта таро за Лъв: Асо на чашите

Ново начало е тук, а Луната в Стрелец призовава мощна творческа енергия в живота ви.

На 3 май, Асът на купите подчертава емоционалната връзка между това, което си представяте, и как то влияе на мотивацията ви да го превърнете в реалност. Днес, нека чувствата ви ви водят там, където трябва да бъдете.

Неделна карта таро за Дева: Крал на чашите

Дева, ти си човек , който винаги е действал и обикновено надхвърля очакванията си. В неделя, Кралят на купите ще ти представи онзи вид зрялост, който идва с времето.

Вие естествено се превръщате в ролята, която трябва да играете през деня. Ако имате за какво да говорите, това е идеалният момент; изглеждате лесни за разговор.

Неделна карта таро за Везни: Две жезли

Гледате напред към нещата, които искате да правите с живота си. На 3 май, Двойката на Пръчките може да ви накара да се съмнявате в изборите си и да се чудите дали трябва да промените нещо.

Когато Луната е във вашия комуникационен сектор, помислете за обратната връзка, която сте получили от другите. Вижте как вашата общност може да бъде част от вземането на решения, тъй като приятелите могат да бъдат мощно огледало.

Неделна карта таро за Скорпион: Четири чаши, обърната

Животът може да бъде интересен, ако се съсредоточите върху това, което имате, и добавите малко повече стойност към него . На 3 май вашата карта таро, Четворката на чашите, обърната, символизира нуждата да преразгледате страстта на живота си.

Ще се наслаждавате на малките неща, които често приемате за даденост. Може би ще осъзнаете защо трябва да се придържате към целта си.

Неделна карта таро за Стрелец: Десетка чаши

Пребройте благословиите си днес. Луната е във вашия знак, Стрелец, и в неделя ще изпитате огромно чувство на благодарност за живота си.

Десетката чаши е оптимистична карта таро, която отразява тази положителна енергия, показвайки подкрепа и любов от всички аспекти на живота ви, от приятели до вашата система за подкрепа.

Неделна карта таро за Козирог: Върховната жрица

Козирог, днес интуицията ви говори силно и ясно и е добра идея да се вслушате внимателно.

В неделя, 3 май, ще погледнете в огледалото за обратно виждане на живота си, готови да промените бъдещето, като не повтаряте миналото. Когато вземате решения , нека сърцето ви бъде водач. То ви показва какво трябва да знаете.

Неделна карта таро за Водолей: Тройка жезли

Водолей, това е натоварен ден за теб, а Трите пръчки ти напомнят, че заетостта ще поддържа нещата да текат в правилната посока.

Това, от което се нуждаете в неделя, са хора, които правят същото, което правите и вие, за да ви мотивират и да ви мотивират. Днес ще откриете своето племе и ще видите стойността на общността.

Неделна карта таро за Риби: Седем пентакли, обърната

Работата ви зове и може да се чувствате леко разочаровани от това колко много неща имате да правите в неделя. Седемте пентакли, обърнати, представляват нетърпение и необходимостта да си спомните каква е вашата житейска цел.

Запомнете, Риби, добре е да знаете защо правите нещо важно. Но също така се съсредоточете върху крайната цел и вашето „защо“. Моментът може да бъде изтощителен, когато животът е супер натоварен и това не е мястото, където ще останете, след като работата е свършена.