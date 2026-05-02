След подписите на Швеция и Украйна за 100-150 изтребителя "Грипен": ясно е кога може да има сделка за доставка

02 май 2026, 15:12 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Изпълнителният директор на Saab Микаел Йохансон очаква, че споразумение за доставка на изтребители Saab JAS 39 Gripen ("Грипен") за Украйна може да бъде сключено в рамките на следващите няколко месеца. „Обикновено това отнема няколко месеца, надявам се да стане още тази година“, каза той, коментирайки договорите за самолетите между Стокхолм и Киев. Все още няма точни данни за общата стойност на сделката, а Йохансон отказа да разкрие и цената на един изтребител, става ясно от думите му, цитирани от SVT.

Ако се погледнат други договори, цената на JAS 39 Gripen E през последните години е била около 140–150 милиона долара за самолет по споразумения за износ. Според някои оценки сега тя е нараснала до 180–220 милиона долара за брой - въз основа на комплексни доставки, включващи обучение и оборудване.

Подписаното намерение между Украйна и Швеция бе за 100-150 самолета, но какво се случи

През октомври миналата година Украйна и Швеция подписаха декларация за намерения за сътрудничество в отбранителния сектор. Документът предвиждаше възможна продажба на шведски изтребители Saab JAS 39 Gripen E на Киев. Потенциалният обем на покупката може да бъде между 100 и 150 самолета.

Въпреки подписването на писмо за намерение страните не са предприели никакви публични стъпки към евентуално изпълнение.

Снимка: Saab Gripen

Украйна иска и френските Rafale

В близко бъдеще Украйна иска да получи още един европейски самолет – френския Dassault Rafale. Бройката може да достигне до около 100, въпреки че някои експерти считат това число за прекалено оптимистично.

По-рано Олег Катков, главен редактор на украинското специализирано военно списание Defense Express, посочи основното препятствие, което би могло да попречи на закупуването на изтребители Rafale и Gripen за Украйна. Той отбеляза, че докато не бъде решен въпросът с финансирането – по-конкретно откъде да се намерят приблизително 50-те милиарда евро, които съставляват общата стойност на такава покупка, – е трудно да се говори за дата на начало на доставките, предава думите му агенция УНИАН.

Димитър Радев
