След подписите на Швеция и Украйна за 100-150 изтребителя "Грипен": ясно е кога може да има сделка за доставка

Изпълнителният директор на Saab Микаел Йохансон очаква, че споразумение за доставка на изтребители Saab JAS 39 Gripen ("Грипен") за Украйна може да бъде сключено в рамките на следващите няколко месеца. „Обикновено това отнема няколко месеца, надявам се да стане още тази година“, каза той, коментирайки договорите за самолетите между Стокхолм и Киев. Все още няма точни данни за общата стойност на сделката, а Йохансон отказа да разкрие и цената на един изтребител, става ясно от думите му, цитирани от SVT.

Ако се погледнат други договори, цената на JAS 39 Gripen E през последните години е била около 140–150 милиона долара за самолет по споразумения за износ. Според някои оценки сега тя е нараснала до 180–220 милиона долара за брой - въз основа на комплексни доставки, включващи обучение и оборудване.

Подписаното намерение между Украйна и Швеция бе за 100-150 самолета, но какво се случи

През октомври миналата година Украйна и Швеция подписаха декларация за намерения за сътрудничество в отбранителния сектор. Документът предвиждаше възможна продажба на шведски изтребители Saab JAS 39 Gripen E на Киев. Потенциалният обем на покупката може да бъде между 100 и 150 самолета.

Въпреки подписването на писмо за намерение страните не са предприели никакви публични стъпки към евентуално изпълнение.

Украйна иска и френските Rafale

В близко бъдеще Украйна иска да получи още един европейски самолет – френския Dassault Rafale. Бройката може да достигне до около 100, въпреки че някои експерти считат това число за прекалено оптимистично.

По-рано Олег Катков, главен редактор на украинското специализирано военно списание Defense Express, посочи основното препятствие, което би могло да попречи на закупуването на изтребители Rafale и Gripen за Украйна. Той отбеляза, че докато не бъде решен въпросът с финансирането – по-конкретно откъде да се намерят приблизително 50-те милиарда евро, които съставляват общата стойност на такава покупка, – е трудно да се говори за дата на начало на доставките, предава думите му агенция УНИАН.

