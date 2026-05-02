Църковен празник на 3 май: НЕ правете това утре, привлича нещастие в живота

На 3 май православната църква почита Свети Тимотей и Мавра. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави.

Църковен празник на 3 май

Свети Тимотей и Мавра пострадали заради вярата си по време на гоненията при император Диоклециан (284-305). Свети Тимотей произхождал от село Перапея (египетска Тиваида), бил син на свещеник на име Пиколпосос и служил като четец в църковния клир, както и като пазител и преписвач на богослужебни книги.

Свети Тимотей бил обвинен в пазене на християнски книги, които по заповед на императора били конфискувани и изгорени. Свети Тимотей бил доведен пред управителя Ариан, който поискал предаването на свещените книги. Заради отказа си да се подчини, светецът бил подложен на ужасни мъчения. В ушите му били забити две нажежени железни пръчки, от което очите му прокървили и той ослепял.

Свети Тимотей смело изтърпял болката и благодарил на Бога, че му позволил да страда за Него. Мъчителите обесили светеца с главата надолу, като поставили парче дърво в устата му, и му завързали тежък камък на врата. Страданието на свети Тимотей било толкова тежко, че самите палачи започнали да молят управителя да облекчи мъченията.

По това време Ариан бил уведомен, че Тимотей има млада съпруга на име Мавра, за която се е оженил само 20 дни по-рано. Ариан заповядал да му доведат Мавра, надявайки се, че в нейно присъствие непоколебимостта на мъченика ще се разклати.

По молба на Мавра парче дърво било извадено от устата на мъченика, за да може той да говори. Свети Тимотей убедил жена си да не се страхува от мъките и да се присъедини към него в борбата му. Света Мавра отговорила: „Готова съм да умра с теб“ и смело се изповядала за християнка. Ариан заповядал да ѝ оскубат косата от главата и да ѝ отрежат пръстите. Света Мавра изтърпяла мъченията с радост и дори благодарила на управителя за мъките, които е претърпяла в изкупление за греховете си.

Тогава Ариан заповядал да хвърлят света Мавра във врящ котел, но тя не почувствала болка и останала невредима. Подозирайки, че слугите са напълнили котелa със студена вода от състрадание към мъченицата, Ариан се приближил и заповядал на светеца да поръси ръката си с вода от котелa. Когато мъченикът направил това, Ариан извикал от болка и дръпнал изгорената си ръка. Тогава, веднага подчинявайки се на силата на чудото, Ариан изповядал Бога, в когото Мавра вярвала, за истински Бог и заповядал да освободят светеца.

Но дяволската хватка над управителя била все още силна и той скоро отново започнал да увещава светеца Мавра да принесе жертва на боговете. След като не постигнал нищо, Ариан се разпалил още повече от сатанинска ярост и започнал да измисля нови мъки. Тогава народът започнал да се бунтува и да иска край на това малтретиране на невинна жена. Но св. Мавра, обръщайки се към народа, казала: „Никой да не ме защитава; имам само един Защитник – Бога, на когото се уповавам.“

Накрая, след продължителни мъчения, Ариан заповядал мъчениците да бъдат разпнати на кръст. В продължение на девет дни те висяли на кръстове, обърнати един срещу друг.

Какво не бива да правите утре?

На този ден човек трябва да се въздържа от всичко, което нарушава тишината, концентрацията и духовния фокус. Трябва да се избягват груби думи, спорове, гняв или дори лекомислени шеги. Също така, на този ден човек трябва да избягва домакинските задължения – никакво чистене, шиене, плетене, бродиране или какъвто и да е физически труд, като цепене на дърва, рязане с трион. Това е време за тиха молитва, траур и вътрешно пречистване. Вярва се, че нарушаване на тези забрани привлича нещастие в живота на човек.

Какво можете да правите утре?

Вярващите се обръщат към светците с молба за подкрепа по време на болест. Нашите предци вярвали в лечебната сила на огъня дори след като той е угаснал – затова са използвали дървени въглища и пепел като талисман срещу треска.