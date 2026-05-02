Цолов продължава да пише история: Българският лъв с по-добро време в Маями от легенда във Формула 1!

02 май 2026, 16:57 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Невероятен статистически куриоз беляза квалификационните сесии за Гран При на Маями. Българската надежда във Формула 2 Никола Цолов записа по-добро време от двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо. Въпреки голямата разлика в мощността на болидите в двете категории, спецификата на сесиите доведе до това любопитно сравнение.

Никола Цолов спря хронометрите на 1:40,265 секунди

Българският лъв, който кара за екипа на Campos Racing, спря хронометрите на 1:40.265 минути в своята най-бърза обиколка, което му осигури 10-о място и полпозишън за спринта. В същото време неговият ментор Фернандо Алонсо записа скромното 1:41.311 минути със своя Астън Мартин. Оказа се обаче, че това е времето на испанеца в неговата формираща обиколка при излизането на пистата, тъй като най-добрият му резултат бе анулиран от стюардите.

Фернандо Алонсо

Така, макар и в различен контекст, 19-годишният българин се оказа с над секунда по-бърз от легендата в световния модел спорт на трасето във Флорида. Подобни цифри само потвърждават огромния потенциал на Цолов, който продължава да впечатлява в дебютния си сезон на нови за него писти. Българинът пристигна в Маями като лидер в класирането и днес ще има отлична възможност да атакува нова победа.

ОЩЕ: Никола Цолов си осигури полпозишън, но състезанието може да бъде изместено: “Такива дни показват колко сме силни“

Бойко Димитров Отговорен редактор
Формула 1 Фернандо Алонсо Формула 2 Никола Цолов Гран При на Маями
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес