Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 4-10 май 2026

В най-щастливия ден от седмицата за вашия зодиакален знак, от 4 до 10 май 2026 г., ще си припомните, че вселената не ви е забравила. През предстоящата седмица аспекти от живота ви внезапно ще се променят, тъй като се отварят нови пътища и се появяват пренасочвания. И все пак това винаги е било част от божествения план.

Плутон е ретрограден във Водолей в сряда, 6 май, създавайки мощен прилив на енергия. Планетата е най-силна, когато е ретроградна или просто се обръща директно. Заедно с продължаващия стелиум в Овен, това създава по-голямо движение и неотложност.

Плутон обаче работи различно от другите планети. Вместо нежно да ви насочва, той често се усеща като булдозер, движещ се през живота ви. Тази планета е чудесен катализатор за промяна. Запазете равновесие в началото на седмицата и позволете на вселената да приложи магията си върху вас и вашия живот.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: понеделник, 4 май

Овен, ти си този, който променя нещата. Със силата на текущия Стелиум във твоята зодия, ти си предопределен да създаваш промяна. В момента Вселената работи чрез теб по невероятни начини, помагайки ти да трансформираш живота си и да бъдеш катализатор за другите да направят същото.

В понеделник, 4 май, Марс в Овен е в квадратура с Юпитер в Рак, което води до драматична промяна в това къде живеете или с кого споделяте дома си. Тази енергия е смела и уверена, помагайки ви да правите промени точно там, където най-много се нуждаете от тях.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: вторник, 5 май

Отстоявайте това, което искате, Телец. Във вторник, 5 май, Северният възел в Риби се подравнява с Меркурий в Телец, носейки възможности и предложения, по които трябва да предприемете действия. Северният възел управлява съдбата ви, а в Риби той включва желанията, които отправяте, и тези, които могат да ви помогнат да ги превърнете в реалност.

Тъй като Северният възел се свързва с Меркурий във вашия зодиакален знак, трябва да използвате гласа си и да заемете позиция. Бъдете готови да вземете решение или дори да се застъпите за себе си . Предопределено ви е да продължите напред в идните дни, така че не забравяйте да оставите извиненията зад гърба си.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: събота, 9 май

Не е нужно да носите всичко със себе си, Близнаци. Ретроградният Плутон започва в сряда, 6 май, а последната четвърт на Луната във Водолей изгрява скоро след това в петък, 8 май. Тази лунна фаза е възможност за размисъл и за освобождаване от това, от което вече не се нуждаете.

Тази енергия ви помага да спрете да носите бремето или отговорностите на другите, за да можете да се съсредоточите върху себе си и собствените си нужди . Можете да се грижите за другите, но помнете, че не вие ​​отговаряте за тяхното щастие. Бъдете готови да се освободите от рутината на миналото си, за да можете напълно да прегърнете този трансформативен период, в който се намирате сега.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: понеделник, 4 май

Бъдете готови да растете, Раци. Юпитер, планетата на късмета и разширяването, за първи път влезе във вашия зодиакален знак през юни 2025 г. Оттогава сте в процес на учене и растеж отвъд това, което някога сте смятали за възможно. С Юпитер, който сега е директно в Рак до 30 юни, вие сте в засилен период на проявление и възможности.

Обърнете внимание на това, което ще се случи в понеделник, 4 май, когато Марс в Овен е в квадратура с Юпитер в Рак. Марс в Овен и продължаващият Стелиум носят положителни и съдбовни промени в кариерата ви. Независимо дали става въпрос за нова роля или проект, от вас се очаква да се възползвате от всяка възможност, която ви се появи. Но също така трябва да се разширите отвъд това, което някога сте смятали за възможно.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg