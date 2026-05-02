Брутално "сафари" срещу украинци: Русия два пъти атакува автобуси в Херсон и пося смърт (ВИДЕО)

Най-малко двама души загинаха, а поне осем други бяха ранени, след като на 2 май руските войски нанесоха две отделни атаки с дронове срещу автобуси в Херсон. Според губернатора на Херсонска област Александър Прокудин първото нападение е станало около 7:00 ч. местно време в квартал Днепър на града. Двама души – общински работник и жена – са загинали на място. Още седем души са получили наранявания при удара, макар властите все още да не са оповестили подробности за състоянието им.
Втора атака
Няколко часа по-късно руски дрон удари друг автобус, ранявайки шофьора, който е получил рани от шрапнели по гърба и краката, съобщи Прокудин.
„Всички жертви на атаката са цивилни и руснаците ясно са разбирали това“, написа президентът Володимир Зеленски в социалните мрежи след ударите. „Всъщност такова брутално „сафари“ срещу хора се случва ежедневно в нашите общини на фронтовата линия и по границата".
THE WORLD MUST KNOW THIS! This morning, Russians carried out a deadly hunt on civilians in Kherson, striking buses with passengers— NEXTA (@nexta_tv) May 2, 2026
At 7 a.m., a minibus in the Dniprovskyi district came under attack. Two people were killed, nine were injured.
Closer to 11:00 a.m., a drone hit… pic.twitter.com/mG6T2BCjYn
Атаката идва по-малко от два месеца след като руските сили удариха друг граждански автобус в Херсон на 11 март, ранявайки 10 души в явна умишлена атака срещу цивилни.
Разположен директно на фронтовата линия по протежението на река Днепър, Херсон е подложен на продължителни атаки с дронове и артилерия, откакто украинските сили освободиха града в края на 2022 г.
Зеленски: Русия е атакувала Украйна с 1600 дрона и 1100 управляеми бомби за седмица
През последната седмица Русия е атакувала Украйна с около 1600 щурмови безпилотни летателни апарата, близо 1100 управляеми авиационни бомби и три ракети, обяви Володимир Зеленски.
Той каза, че руските сили се опитват да претоварят системите за противовъздушна отбрана с масирани атаки, поради което ежедневното снабдяване с ракети е от решаващо значение. По думите му - "също толкова важно е натискът върху агресора да не отслабва, защото всяко облекчаване на съществуващите санкции само попълва руската хазна, която се изразходва за войната".
Seven people wounded in Kherson after a Russian FPV drone strike on an ordinary city minibus are receiving the necessary medical assistance. Tragically, two people were killed. My condolences to their families and loved ones.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2026
All those injured in the attack are civilians, and… pic.twitter.com/3LWO3t0Lx3
