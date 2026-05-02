Войната в Украйна:

Анджелина Джоли е неузнаваема. Какво си е причинила? (ВИДЕО)

02 май 2026, 16:32 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Анджелина Джоли предизвика нова вълна от спекулации за евентуални естетични корекции, след като в публичното пространство се появиха кадри от нейна скорошна изява, на които актрисата е неузнаваема. 50-годишната звезда е присъствала на събитие на фондация "Перли на целта" в колежа "Спелман" в Атланта, където учи осиновената ѝ дъщеря Захара.

Какво мислят феновете

Появата ѝ предизвика активни реакции в социалните мрежи, където потребители коментираха променения ѝ външен вид. Според част от тях актрисата изглежда различно, като мнозина отбелязват видима промяна в областта на очите ѝ, едното от които тя често прикрива с кичури коса. Сред коментарите се открояват реакции като: "Това изобщо тя ли е?", "Изглежда като восъчна фигура“, "Неуспешен ботокс или пластична операция?" и "Или е двойник, или резултат от невронна мрежа".

Пластичният хирург също Мария Хайдар оцени променения външен вид на Анджелина Джоли. Според лекарката актрисата може да е имала твърде много инжектирани филъри в скулите и брадичката си и да е претърпяла агресивна блефаропластика с прекомерна корекция.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева Отговорен редактор
Анджелина Джоли
Новините от днес
Новините днес