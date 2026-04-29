Таро хороскоп за 30 април

Научете какво очаквате този четвъртък, 30 април 2026, според зодията.

Таро карта за четвъртък за Овен: Смърт

Овни, не се притеснявайте за промени, които ви се струват неловки или извън вашия контрол. На 30 април, краят на месеца ви носи знак за обещание. Картата Таро „Смърт“ ви напомня, че всичко, от което се нуждаете, е ситуация, която естествено, без никаква манипулация от ваша страна, да приключи.

Да видиш как една врата се затваря, ти дава разрешение да преследваш други неща, които искаш в живота си. Когато това се случи, не се колебай. Когато получиш зелена светлина от вселената , бягай напред!

Четвъртъчна карта таро за Телец: Кулата

Таро картата Кула на 30 април е за внезапни проблеми, но това може да бъде краткотраен момент, предназначен да привлече вниманието ви. Телец, бъдете отворени и любопитни.

Не си позволявайте да се зациклите в старо, остаряло мислене или да предполагате, че нещата трябва да се върнат към предишното. Може би сте на уникално място, което ви позволява да промените това, което не харесвате. Разрушаването е идеалният момент да въведете ново статукво.

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Десетка мечове

Десетката мечове подчертава наистина емоционален период, който е бил тежък за вас на много нива. И все пак, днешният тароскоп за четвъртък разкрива обрат в завоя.

Краят на април носи обещание за по-светло утре. С навлизането на Луната в Скорпион и пълнолунието утре, имате шанс да се отървете от всичко, което ви пречи да постигнете щастието си.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Осмица чаши

Доверяването на чувствата ви може да бъде предизвикателство, Раци. Осемте чаши ви насърчават да слушате сърцето си и да потвърждавате това, което вече знаете. Нещата започват да клонят към избор на дейности, които подкрепят цялостното ви благополучие .

Луната, преминаваща от Везни към Скорпион, ви насърчава да правите неща, които ви карат да се чувствате добре. Всичко започва с малко решение да поставите нуждите си на първо място и днес, дори когато е трудно, опитайте.

Четвъртъчна карта таро за Лъв: Съд

Твоята история и семейните ти взаимоотношения са основополагаща част от това кой си, но Лео, ти не винаги виждаш колко много, докато не се наложи да вземеш решение.

На 30 април, картата таро „Съд“ символизира умствена яснота и способността, която притежавате, за да правите това, което е най-добро за вас. Това е възможност да се съсредоточите върху основните си ценности и да осъзнаете какво е естествено във вашето поведение и мислене.

Предизвикайте това, което ви се струва чуждо, и поставете под въпрос познатото, за да осъзнаете кое е правилното за вас в този момент.

Четвъртъчна карта таро за Дева: Обесеният мъж

Луната в Скорпион активира вашия сектор на комуникацията и днес бихте могли да слушате висшата си сила по дълбоко духовен начин.

На 30 април, картата таро „Обесеният мъж“ показва възможност да се освободите от това, което в момента няма смисъл.

Оценявайте всичко и наистина го обмислете, за да сте сигурни, че действията, решенията и думите ви са в съответствие. Ако не, помислете какво ще направите, за да го промените.

Четвъртъчна карта таро за Везни: Пет пентакли

Краят на финансовите ви проблеми е на хоризонта. Луната, влизаща в Скорпион, активира паричния ви сектор на 30 април. Слънцето в Телец поддържа жив сектора на споделените ви ресурси, където е по-вероятно да получавате финансови подаръци от други.

Петицата пентакли говори за икономически проблеми, които са ви карали да се тревожите напоследък. Нещата са в ход сега, Везни, и вашата роля е да продължите да напредвате, вършейки работата, която създава резултатите, на които се надявате.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Седем мечове

Вселената е насочена към теб, Скорпион. С навлизането на Луната във твоя знак, ти си готов да се съсредоточиш върху личните си амбиции. От 30 април, последният ден от месеца, задава тона за растеж, зрялост и определяне на намерения.

Таро картата „Седем мечове“ представя уважение към вашия мир, тъй като ви насърчава да избягвате конфликти . Когато усетите, че предстои напрежение, можете да предприемете стъпки, за да го избегнете. Бъдете далновидни и си осигурете пространство, за да се подтикнете да опитвате нови неща, започвайки от май.

Четвъртъчна карта таро за Козирог: Колелото на късмета

Пълнолунията бележат съдбоносни събития, а на 30 април виждате теми, които се появяват в живота ви, свързани с вашата кариера и професия. Картата таро „Колелото на късмета“ ви кани да обърнете внимание на чудотворни знаци и моменти на късмет.

Възмжно е да не се появят във формите, които очаквате. Въпреки това, бъдете наясно с това, което може да се случва и разгръща, за да можете да навлезете в нова житейска глава в разгара на сезона на Телец през следващите две седмици.

Картата таро за четвъртък за Водолей: Дяволът, обърнат

Когато за първи път научавате нещо ново, е нормално да разчитате на малка патерица, която да ви помогне да се ориентирате. На 30 април, Дяволът, обърнат наопаки, ви кани да проучите дали нещата, на които разчитате, се превръщат в пороци, които ви пречат да усетите тежестта на силата си или ви пречат да откриете своята находчивост.

Обърнете внимание на това, което мислите. Вътрешният ви глас може да ви разкрие от какво мислите, че имате нужда, но ако се откажете от нещо, може да поставите на изпитание истинността на вашето възприятие.

Таро карта за четвъртък за Риби: Асо пентакли

Нов житейски урок е на хоризонта и Луната напуска Везни, за да влезе в Скорпион, вашият дом на учене и лични философии. На 30 април Слънцето подчертава за какво трябва да говорите с другите и вие сте нетърпеливи да учите и да растете от разговори, книги и съвети.

Асото на пентаклите символизира ново начало, което се случва сравнително бързо , но вие сте готови за него. По-конкретно, нови начала могат да се появят във вашите финанси. Ако ви се предложи нова възможност, помислете за нейните дългосрочни предимства.