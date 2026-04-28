Няма как един Картоф да бъде сам, има и други от зеленчукопроизводството: МВР шефът за заплахите срещу главния секретар

"Няма как един Картоф да бъде сам. Със сигурност може да има и други Картофи в сферата на зеленчукопроизводството. Причината за такъв вид заплахи спрямо главния секретар Георги Кандев е неговата добра работа, енергичността, която полага и която доведе до успешни акции за елиминиране и предотвратяване на гласове", заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев пред БНТ. Още: "Време е да изхвърлим "джуджетата": Асен Василев с остър коментар за атаката срещу Кандев

По думите му "определени хора са могли да създадат компромати спрямо главния секретар на МВР".

Емил Дечев твърди, че Картофа е имал много присъди в миналото, като е изтърпявал наказание лишаване от свобода. "Така се получава в неговия живот, че негово дружество успява да спечели нещо като монопол на пътната помощ върху магистралите на България, така че той е бил финансиран от държавата, за да оказва пътна помощ по магистралите", внесе яснота МВР министърът.

Емил Дечев добави, че съгласно Закона за МВР главният секретар е най-висшата професионална длъжност в МВР и не е политическо лице.

Защо главният секретар на МВР е бил заплашван?

Още: Вътрешният министър: Заплахите срещу Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

"Главсекът е професионалист номер едно в администрацията на МВР и няма право да бъде член на политическа партия, за да може да осигурява приемственост въпреки смяната на различните политически кабинети в министерството. Теоретично и по закон няма пречка да остане да работи в МВР, дори да стане и титуляр, но какво ще решат "Прогресивна България", трябва да питате тях", уточни министърът.

Емил Дечев заяви още, че това, което е научил като министър, е, че дейността на бившия директор на НСлС Петьо Петров, известен с прякора Еврото, че неговото влияние е било много силно не само в съдебната власт. Оказва се, че Петьо Еврото е проявявал интерес и към МВР, посочи министърът.

"Има досъдебно производство в съдебна фаза в Софийски градски съд и е редно те да дадат повече информация. Не очаквам много от Софийска градска прокуратура, защото има зависимост между Емилия Русинова и Петър Петров-Еврото. Нека тя да отговори", призова Дечев.

От думите му стана ясно още, че МВР не може да намери нито Петьо Еврото, нито прокурорският син (Васил Михайлов), защото по някакъв начин винаги изпреварват органите на реда и обикновено бягат в чужбина.

Емил Дечев определи като "добра новина", че все пак Борислав Сарафов е напуснал поста на и. ф. главен прокурор. "Това е една малка стъпка, която е много закъсняла. Г-н Сарафов трябваше да направи това още на 21 юли 2025 г. и вместо това реши да се заинати и да стои като и. ф. главен прокурор на всяка цена", каза още министърът.

Според него напускането на Сарафов от поста не е реформа и не е голяма промяна. "За мен реформа не е изборът на нов Висш съдебен съвет, но е важен и трябва да се случи. Ако новите народни представители в 52-ото Народно събрание подходят сериозно, няма пречка до юли месец да бъде избран нов ВСС, който да избере нов главен прокурор. Това също не е съдебна реформа", каза още Емил Дечев.

Още: Пътували ли са Пеевски и Десислава Атанасова заедно с частен самолет? Дечев даде отговор