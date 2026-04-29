Тостът на Тръмп срещу комунизма и тиранията: Вторият ден от визитата на крал Чарлз III в САЩ (СНИМКИ)

29 април 2026, 19:23 часа 180 прочитания 0 коментара
Вторият ден от държавното посещение на крал Чарлз III и кралица Камила в Съединените щати завърши с вечеря в Белия дом, на която присъстваха видни поддръжници на републиканците, милиардери, телевизионни личности, съдии от Върховния съд.

Вечерята съвпадна с 250-годишнината от американската независимост. Президентът Доналд Тръмп вдигна тост по този случай, както и за крал Чарлз, когото нарече "велик човек", пише руската редакция на BBC. Тръмп заяви, че САЩ и Великобритания са стояли рамо до рамо срещу "силите на комунизма, фашизма и тиранията" и са излезли от тази конфронтация непобедени.

Той нарече отношенията с Великобритания "приятелство, несравнимо с нищо на Земята".

На свой ред крал Чарлз III благодари на Тръмп за "прекрасната вечеря" и се пошегува, че тя е била "много по-добра от Бостънското чаено парти". Това е препратка към известното в историята Бостънско чаено парти - протест на американски колонисти през 1773 г., дал началото на събитията, довели до Американската революция, войната с Великобритания и в крайна сметка до американската независимост през 1776 г.

Кралят подари на Тръмп корабна камбана от британската подводница HMS Trump, пусната на вода през 1944 г., която участва в сраженията в Тихия океан по време на Втората световна война.

Менюто

На гостите бяха поднесени велуте от градински билки, придружено от салата от палмови сърца, последвано от равиоли с градински билки от градината на Белия дом и пълнеж от рикота и смръчкули. Основното ястие беше класически солен меньер, гарниран с картофено паве, праз и зелен грах. 

За десерт на ВИП гостите беше сервирана сладка шоколадова торта с ванилов крем и бадемов пандишпан заедно със сладолед и мед от кошерите на Белия дом. 

Към вечерята се поднасяха вина от американски лозя.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Великобритания САЩ Белия дом крал Чарлз III
