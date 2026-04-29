Белгийският министър на отбраната: НАТО понякога е книжен тигър, но това не е правило (ВИДЕО)

29 април 2026, 19:36 часа 626 прочитания 0 коментара
"Ситуацията е сериозна и има разочарование. НАТО понякога може да е книжен тигър – вярно е, мога да го кажа, защото ние сме домакини на НАТО. Но от друга страна НАТО е и на много високо оперативно ниво". Това заяви белгийският министър на отбраната Тео Франкен, с уточнение, че да се говори за НАТО като за книжен тигър не е вярно, не е вярно и, че Алиансът е "една голяма банда бюрократи". Той напомни, че всички страни-членки на НАТО са вдигнали разходите си за отбрана и то значително, а Белгия е начело по този показател, с 60% увеличение. Сега сме отличници, иначе бяхме на опашката, което беше позор, посочи белгийският министър на отбраната.

Още: Войната в Иран оголи 5 критични пробойни в НАТО: Алиансът не е готов да се бие с Русия

Същевременно, що се отнася до харченото за отбрана, Франкен предупреди: "Не може да си пренебрегвал армията и отбраната си 30 години и да се оправи всичко за 30 месеца. Има нужда от време – да реформираш армията, да пренастроиш отбранителната си индустрия. Това правим".

Още: Украйна в центъра на НАТО 3.0: Проект за бъдеща европейска армия

Ивайло Ачев Отговорен редактор
НАТО Белгия книжен тигър
