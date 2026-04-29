Най-големите късметлии на зодиака през МАЙ 2026

Четири зодиакални знака привличат голямо изобилие и късмет от сега до края на май 2026 г. Юпитер е в Рак, Уран е в Близнаци, а Меркурий, планетата на комуникацията, ще бъде в Телец до средата на месеца.

Меркурий е екзалтиран, когато е в знака на Телец, така че позитивното мислене се подкрепя и насърчава. Уран носи малко допълнителен късмет в комуникацията, когато е в Близнаци, което улеснява воденето на разговори с другите. Юпитер е в екзалтация в Рак, насърчавайки късмета по много начини, особено в областите на дома и семейството.

Някои месеци са по-подходящи за определени зодиакални знаци от други, но в крайна сметка и вие получавате своя ред с планетарен късмет! Нека да разгледаме кой има най-голям дял от късмет и изобилие през май.

1. Рак

Рак, имате голям късмет този месец и в резултат на това привличате изобилие в личния си живот. Пълнолунието на 1 май попада в Скорпион или вашия пети дом на любовта. Това може да е идеално време да срещнете нови приятели и романтични партньори или да прекарате време с някой специален.

Следва Новолуние в Телец на 16-ти, което подкрепя вашето Слънце в единадесети дом. Очаквайте да прекарате приятно време с приятели или в нетуъркинг, което може да донесе ползи на много нива.

Юпитер, планетата на късмета и печалбата, ще остане във вашия зодиакален знак до 30 юни. Юпитер преминава през вашия знак само веднъж на всеки 12 години, така че е важно да се възползвате максимално от това и да укрепите сигурността си, докато преминава през първия ви дом.

Слънцето и Меркурий преминават през Телец или вашия единадесети дом, който управлява надеждите, приятелите и желанията, и можете да очаквате да общувате повече и да създавате повече контакти, което може да се окаже положително по неочаквани начини.

На 18 май Марс напуска Овен и ще премине през единадесетия ви дом на социалните мрежи. Телецът е далеч по-съвместим знак за вас от Овен, тъй като хармонизира с вашето Слънце и всички други планети в Рак, които може да имате

Също на 18 май Венера напуска Близнаци или вашия дванадесети дом на окончанията, като навлиза в Рак или вашия първи дом. Това поставя двете най-благоприятни планети във вашия първи дом, който ви управлява лично! Когато Венера навлиза във вашия знак за един месец всяка година, това може да представлява най-доброто време от годината.

Не се случва често това с транзит на Юпитер и Венера през Рак. Когато Венера навлезе във вашия знак, трябва да изглеждате и да се чувствате по най-добрия начин. Съвпадът на Венера и Юпитер ви помага да привличате другите към себе си чрез естетика и да подобрявате външния си вид. Това няма да се повтори през следващите 24 години!

2. Близнаци

Близнаци, пълнолунието в Скорпион попада във вашия шести дом на работа и здраве на 1 май. Може да започнете нов здравословен режим или да завършите нещо, свързано с работа или работен проект.

Новолунието попада в Телец или вашия дванадесети дом на завършванията, който управлява подсъзнанието. Сега е моментът да се задълбочите и да освободите всяка негативна енергия или лоши навици, от които искате да се отървете. Това прави май чудесен месец за Близнаци, особено по отношение на финансовото изобилие.

Щастливият Юпитер преминава през втория ви дом на парите този месец, помагайки ви да привлечете изобилие и късмет чрез финанси. Когато Юпитер преминава през този икономически дом, виждате увеличение на парите и ресурсите. От 1 до 18 май Венера също е в Близнаци, поставяйки двете от най-благоприятните планети във втория ви дом на доходите и парите. Това е най-доброто време от годината, за да видите увеличение на богатството си, да получите повишение на заплатата или да се насладите на други финансови печалби.

На 21-ви Слънцето навлиза във вашия знак, отбелязвайки началото на периода на вашия рожден ден. И така, честит рожден ден, Близнаци. Когато Слънцето преминава през вашия знак, се чувствате заредени с енергия и по-скоро като себе си. Това като цяло е приятно време от годината за вас, така че се насладете на него.

Марс, Сатурн и Нептун са в Овен този месец, преминавайки през единадесетия ви дом на приятели, надежди и желания. Очаквайте да прекарвате повече време с други хора, да общувате в мрежа, да общувате с обществеността или да се занимавате със социалния си живот. Овенът е силно съвместим знак за вас и може да ви донесе и голям късмет. В даден момент, в зависимост от градуса на вашето Слънце, Сатурн ще бъде в хармония с него. Краят на месеца носи период на стабилност; правете неща, за да създадете сигурност за бъдещето си.

Дева

Вие сте в движение и чрез пътувания, ваканции и време със семейството привличате и изпитвате късмет. Пълнолунието попада във вашия трети дом или Скорпион на 1 май. Това е вашият дом на идеи, кратки пътувания и най-близкото семейство. Следва Новолуние в Телец или вашият девети дом. Може да планирате да продължите образованието си или да предприемете пътуване.

През първата половина на месеца и Слънцето, и Меркурий са в Телец, знаци, които са много съвместими с вас и преминават през вашия девети дом. Въпреки че девети дом често се пренебрегва, той управлява пътуванията, образованието, вашия мироглед и начина, по който гледате на нещата. Очаквайте да бъдете по-любопитни и да имате желание да научавате нови неща, което може да включва пътуване или кратко пътуване.

Слънцето навлиза в Близнаци на 21-ви, а Меркурий навлиза в Близнаци на 17-ти. Тези две планети се преместват във вашия десети дом на кариерата и където и да грее Слънцето, то насочва вниманието към нещо. В този случай това е вашата кариера. Очаквайте да се откроите повече на работното място и да проведете много разговори за нея .

Юпитер, планетата на печалбата, преминава през единадесетия ви дом, а Юпитер в Рак е съвместим и благоприятно разположение за вас. Тази планета управлява приятели, групи и колектив и имате голям шанс да постигнете това, на което се надявате с Юпитер в този дом. На 19 май Венера се присъединява към Юпитер в Рак, поставяйки двете най-благоприятни планети във вашия 11-ти дом на надежди и желания. Това е и моментът, в който бихте могли да изпитате късмет чрез приятели или групи.

Риби

Май е щастлив месец за вас, Риби, особено що се отнася до любовта, приятелите и децата, ако имате или искате такива. Юпитер преминава през вашия пети дом, който управлява всичко горепосочено, а на 19 май Венера напуска вашия четвърти дом на дома/семейството и преминава в пети дом, където ще остане до 12 юни. Това не се случва много често и няма да се повтори поне 24 години!

Ако имате партньор, това може да е изключително време за изграждане на връзката ви и можете да очаквате да общувате и да излизате повече. Ако нямате партньор, сега е моментът да си намерите такъв. Ако искате деца, това може да е щастлив месец. Петият дом управлява и спекулациите, но това не означава да прекалявате в казиното.

Слънцето е в Телец до 21-ви, а Меркурий е в същия знак от 3-ти до 17-ти на месеца. Телецът е спокоен и силно съвместим знак за вас и ще преминава през третия ви дом този месец, което прави комуникацията и кратките пътувания много важни.

Пълнолунието този месец пада на 1-ви в Скорпион, което създава красив тригон с вашето Слънце. Това е идеално време за пътуване или за продължаване на образованието ви. Не е нужно да е официална комуникация; може да е нещо толкова просто, като четене на книга, която ви интересува, но това ще стимулира ума и любопитството ви към света, както и Меркурий в същия дом.

Новолунието попада в Телец в средата на месеца, поставяйки акцент върху комуникацията. Можете да предприемете кратко пътуване по това време или да прекарате качествено време с най-близките си роднини, което прави този месец един от най-щастливите и позитивни в годината!