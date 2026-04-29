29 април 2026, 19:05 часа 347 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Откриха мъртъв обявен за издирване мъж в Старозагорско

Обявеният за издирване 81-годишен Иван Няголов Ганчев от гълъбовското село Главан е намерен мъртъв, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Гълъбово.  Мъжът е намерен в землището на селото от местни жители. Извършен е оглед от полицейски служители, не са установени данни за насилие.

81-годишният мъж изчезна на 26 април около 19:30 ч. Започнато е досъдебно производство.

Елин Димитров Отговорен редактор
