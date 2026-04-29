Откриха мъртъв обявен за издирване мъж в Старозагорско

Обявеният за издирване 81-годишен Иван Няголов Ганчев от гълъбовското село Главан е намерен мъртъв, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Гълъбово. Мъжът е намерен в землището на селото от местни жители. Извършен е оглед от полицейски служители, не са установени данни за насилие.
81-годишният мъж изчезна на 26 април около 19:30 ч. Започнато е досъдебно производство.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.