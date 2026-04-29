Месечен ТАРО хороскоп за МАЙ 2026

Месечният таро хороскоп за май 2026 г. за вашия зодиакален знак е тук. Слънцето променя зодия от Телец в Близнаци на 21 май, което ви дава близо три седмици, за да се съсредоточите върху простите удоволствия на живота. Пълнолунието на 1 май ви кани да се освободите от тайни страхове и проблеми, за които се държите и които ви пречат да почувствате истинска радост. След като Слънцето влезе в Близнаци, можете да насочите вниманието си към взаимоотношенията. Докато Близнаци не управляват партньорството, Венера е в този знак, така че намирате все по-голямо удоволствие от разговорите и прекарването на време с другите.

Колективната карта таро за всички през месец май е Кралят на пентаклите. Кралят е мъжки символ на сила и авторитет. Пентаклите са свързани с пари и финансови печалби. Съветът за май е да работите усилено за финансовата си сигурност, но не позволявайте на парите да пречат на приятелството. Забавлявайте се и не забравяйте да останете свързани с това, което е най-важно.

Месечна карта таро за Овен: Паж чаши, обърнат

Този месец две области от живота ви са подчертани от Слънцето. Когато е в Телец до 20 май, вие сте фокусирани върху парите. След 21-ви, вниманието ви се насочва към приятелствата.

Тъй като Меркурий и Марс са във вашия знак в началото на май, бъдете внимателни с ненужната импулсивност. Овен, Пажът на чашите, обърнат, ви моли да спрете импулсивните емоционални реакции и да размислите върху това, което наистина чувствате, спрямо това, което искате да чувствате. Месец май е за това да се проверите със себе си и да научите какво желаете на човешко ниво.

Ще искате увереност и по-малко новост. Копнеете да се чувствате здраво стъпили на земята, когато вземате решения за бъдещето си. Емоциите ви ще ви водят пътя, а някои от тях ще ви помогнат да научите, че някои ситуации изобщо не изискват реакция. Изберете това, което ви подкрепя този месец, което ще ви помогне да правите мъдри финансови избори занапред.

Месечна карта таро за Телец: Деветка чаши, обърната

Честит рожден ден, Телец. Луната в началото на месеца те кани да се освободиш от неща, които вече не се вписват в представите ти за любов и партньорство. Няма непременно да преживееш раздяла, но отношенията ти могат да се подобрят, след като решиш, че вече няма да допускаш определени енергии в живота си.

Това е чудесна новина за вас, ако работите върху това през първите няколко седмици на месеца, до Новолунието във вашия знак на 16-ти и влизането на Марс във вашия знак на 18-ти. Тъй като сте се отдалечили от манталитета, насочен изцяло към работа, към малко забавление. Деветката чаши, обърната, е за неудовлетвореност, дори когато имате всичко, което искате материално.

По време на преходния си период научихте, че приятелствата носят уникални усложнения в живота ви и че трябва да пазите времето, спокойствието и приоритетите си, за да не бъдете погълнати от натоварен живот, който дава резултати, но не и удоволствие.

На 19-ти Венера навлиза в Рак, вашия дом на общността, и ще се присъедини към Юпитер, планетата на късмета. Ще откриете, че има още една област от живота, с която да се справите: чувството за празнота, което само истинската любов може да запълни.

Юпитер може да донесе брачен партньор или годеж, особено на хора, които се грижат за себе си. Може да откриете, че духовните ви желания са засилени, което ви насърчава да се доверите на висша сила, която да ви помогне да намерите това, от което се нуждаете.

Това е месецът, в който работите върху любовта към себе си и романтичния си живот. Оценете какво ви кара да се чувствате самотни или лишени; може да се нуждаете от нещо повече от приятели и социален кръг. Ще искате да имате интимна връзка с някой специален.

Можеш да имаш всичко материално на света и да бъдеш заобиколен от приятели, които те ценят. Въпреки това, без някой, с когото да го споделиш, или щастие в себе си, част от теб все още ще чувства, че нещо съществено липсва.

Месечна карта таро за Близнаци: Седем мечове

Близнаци, месец май е посветен на емоционалната и интелектуалната стратегия. Започвате месеца с Венера във вашия знак, така че сте емоционално интелигентни в момента. Меркурий, вашият управител, е в Телец, където е екзалтиран.

Ако имате някакви сложни проблеми за решаване, яснотата, от която се нуждаете, е на ваше разположение. Имате още едно препятствие, което трябва да преодолеете, преди да видите всички ползи от житейските уроци, които сте научили от януари, докато Юпитер е в Рак. Това препятствие е свързано с вашето его и може би с парите.

Не е желателно да споделяте всичките си планове с хора, които биха могли да саботират усилията ви през първата седмица на месеца заради пълнолунието в Скорпион на 1-ви. Вместо това, оставете нещата да се случват естествено. Естествено ще откриете кои са вашите приятели и кого да запазите като познат. Затова действайте дискретно и се съсредоточете върху това, което правите, и как то ви влияе.

Около 14 май може да се почувствате пренебрегнати от другите поради Меркурий в близост до Слънцето. Придържайте се към курса. Около 28 май отново ще влезете в светлината на прожекторите. Бъдете проницателни, след като вече знаете какво да правите, и проявете мъдрост.

Месечна карта таро за Рак: Кралица на мечовете

Кралицата на мечовете подсказва за висока интелектуална мощ от ваша страна и вие се наслаждавате да изследвате какво мислите и чувствате за живота си от миналата година насам. С Юпитер във вашия знак през последния му пълен месец, вие сте нетърпеливи да растете и да разширявате мечтите си.

Но първо, трябва да знаете какво искате да правите по време на почивката си. Месец май е за поставяне на граници , почивка и твърдост относно вашето пространство. Има причина вашият символ да е рак, Рак. Имате дебела външна кожа, която боли, когато хората са груби с вас, но въпреки това се криете вътре в тази черупка, така че светът да не знае какво чувствате. Това приключва (ако работите върху това) преди края на май.

1 май е важен ден. Около пълната луна в Скорпион решавате, че искате да създадете живот, в който се чувствате добре. Правите оценки на това, което се случва в живота ви. Научавате се, че е по-добре да сте без приятели или да имате по-малко хора около себе си, отколкото хора, които са токсични и създават драма, когато няма нужда от такава.

Тази атмосфера на висока увереност помага за привличането на нови уроци около 16 май, което съвпада с Новолунието в Телец. Това е подходящ момент да запълните свободното си време с хобита, занимания и дейности, които включват общуване с еклектични, артистични хора.

Може също да изпитате известно объркване относно това какво да правите около 21 май. Това е моментът, в който ще се научите да се разширите и да опитате неща, които са ви напълно чужди. Може да направите планове за пътуване или да се отправите на самостоятелно приключение, след като Слънцето влезе в Близнаци.

Това може да е по-сложен от средното месец в емоционален план, но ще ви помогне да се чувствате по-сигурни и по-сигурни в света, който е най-важен за вас - вашият вътрешен свят.

Месечна карта таро за Лъв: Рицар на Пентаклите

Лъв, вашата карта таро за май, Рицарят на Пентаклите, е за търпение и напредък. Вашето усърдие ще бъде възнаградено този месец. Напредъкът може да изглежда бавен, особено ако имате определена времева рамка. Но вие полагате основата за мечтите си и искате тя да бъде изградена на солидна основа, дори това да означава да работите по-усилено.

Слънцето, планетата, управляваща вашия знак, набляга на кариерата и ученето през целия месец. Изберете една област от живота си, върху която да се съсредоточите, но не се страхувайте да имате много интереси и да изпробвате всеки от тях. Дисциплината се отплаща , но напредъкът няма да е лесен, така че трябва да знаете кога да бъдете гъвкави.

Търпението може да изпита решителността ви и ще има моменти, в които ще искате да се откажете. Добра идея е да имате напомняния, които да ви помогнат да останете верни на себе си, когато търпението ви е на изпитание.

Месечна карта таро за Дева: Кулата, обърната

Обърнатата Кула е за бавни осъзнавания и тихи корекции на курса, а не за усещането, че нещата не са наред. През май предотвратявате сривове, преди да се случат, вместо да реагирате на ситуации, които излизат извън контрол.

Меркурий прекарва първите две седмици в Телец, вашият сектор на кариерата, така че е чудесно време за пътуване. Когато премине в Близнаци, можете да започнете преговори, разговори с колеги или да създадете план за бъдещето си.

Дева, вие си възвръщате контрола над времето си и по време на Меркурий казими в средата на месеца се проявява ясен умствен пробив . Виждате какво трябва да се промени и какво се нуждае от структура. Слушането на сърцето ви и другите ви спестява много енергия този месец.

Месечна карта таро за Везни: Императорът

Картата на май е Императорът, който е свързан с дисциплина и авторитет. Везни, трябва да поемете по-големи отговорности и ще желаете да контролирате средата си.

Тъй като Венера започва месеца в Близнаци, вашият сектор за пътувания, ще бъдете заети с пътувания и няма да имате време да свършите нещата у дома. След 19-ти, когато вашият управител навлезе в Рак, желанието ви за сигурност нараства, особено в работата, и ще изпитвате промяна в настроението, ако нямате това, което искате в професионален план.

Най-доброто нещо, което можете да направите в началото на май, е да си поставите финансови граници. Запишете си какво ще похарчите или какво ще кажете „не“, за да се почувствате финансово подредени в живота си. За да избегнете самодоволство или липса на мотивация, докато Юпитер е в Рак, развийте лидерските си умения и разпознайте усложненията и възможностите за личностно израстване.

Месечна карта таро за Скорпион: Страница пентакли, обърната

Пълнолунието изгрява във вашия зодиакален знак на 1 май, Скорпион, което ви позволява да освободите стари части от себе си, които вече не са необходими и са надраснали. Страницата на пентаклите, обърната, е за неправилно боравене с времето, причинено от отлагане. Време е да преоцените плановете си и да започнете да изграждате живота, който искате да живеете.

Този месец ще се чувствате готови да преодолеете предизвикателство в живота си, което създава тревожност, благодарение на съвпад на Марс с Хирон в Овен. Марс в Овен подхранва желанието ви за самоусъвършенстване и тъй като Меркурий ще влезе във вашия дом на учене след 17-ти, вие сте готови да приложите на практика всякакви предложения, които имат смисъл за вашето финансово бъдеще.

Направете мини финансова оценка този месец, варираща от харчене до спестяване. Прецизирайте целите си и приемайте обратна връзка от другите.

Месечна карта таро за Стрелец: Император, обърната

Стрелец, вашата управляваща планета, Юпитер навлиза в критични градуси в Рак, което означава, че преживявате промени по отношение на ресурсите и начина, по който те се споделят с другите. Императорът, обърнат, подчертава проблеми с контрола, които водят до ригидно мислене и търси начини за постигане на баланс и сътрудничество.

С пълнолунието в Скорпион, което се случва на 1-ви в сектора на скритите ви врагове, помислете какво сте пренебрегнали в своя вреда. Ще откриете неща, върху които да работите, които ще ви донесат баланс и изцеление.

Май ви подканва да преоцените какво можете да контролирате и какво можете да делегирате на други. Правилата, които изглеждат прекалено ограничаващи, се разкриват и са отворени за промяна. Виждате какво вече не служи на предназначението ви и се ориентирате ясно в корекциите.

До средата на май ще откриете начини да промените начина си на мислене и ще видите как резултатите се увеличават чрез гъвкавост. Силата идва от адаптивността и гъвкавото мислене. Като се научите да се отпускате, ще си възвърнете ефективната и продуктивна власт над живота си.

Месечна карта таро за Козирог : Рицар на мечовете, обърната

Козирог, това е месецът, в който ще се научите да водите по-здравословен начин на живот. Когато Меркурий влезе в Близнаци след 16-ти, очаквате по-добри избори, които ще повлияят пряко на здравето ви по положителен начин.

Таро картата на Мей, Рицарят на мечовете, обърната, е за самоконтрол, особено що се отнася до комуникацията. Забавете темпото и помислете, преди да говорите, Козирог. Внимавайте какво казвате, защото е много по-трудно да възстановите доверието или емоционалната безопасност, след като сте говорили гневно или небрежно.

Венера навлиза в Рак, вашият дом на партньорство, предоставяйки ви шанс да задълбочите взаимоотношенията си. Стремете се да бъдете конструктивни, когато давате обратна връзка този месец. Вашата карта таро символизира съзнателното мислене и когато сте внимателни и настроени към нуждите на другите в комуникацията, това укрепва взаимоотношенията ви и изгражда доверие.

До края на месеца, когато Венера в Рак е в квадратура с управляващата ви планета Сатурн в Овен, ще желаете по-голяма зрялост и личностно израстване. Ще осъзнаете колко полезни са тишината и тихият размисъл за подобряване на взаимоотношенията ви и засилване на това умение по време на ретроградния Сатурн, започващ през юли.

Месечна карта таро за Водолей: Деветка пентакли, обърната

Вие сте управлявани едновременно от Сатурн и Уран. Две планети се свързват с Уран през май: Меркурий и след това Слънцето. Това ви учи на нов начин за гледане на света и ви дава причина да се замислите върху ценностите си.

Деветката пентакли, когато е обърната, се фокусира върху самочувствието, зависимостта и неприятното чувство, че изоставате. След като Слънцето влезе в Близнаци на 21-ви, искате да преоткриете радостта и да я намерите най-добре чрез хобита и игри. През май започнете да избирате нови рутини, които подкрепят растежа и самоусъвършенстването. Това начинание не е нужно да бъде сковано или скучно; всъщност можете да се забавлявате много, докато опитвате неща, които ви карат да се чувствате отново като дете.

Научете нови инструменти за решаване на проблеми, свързани с парични проблеми, ограничения във времето и лични въпроси. Развивате подобрен начин на мислене, който ви помага да се съсредоточите върху дейности, изграждащи увереност, а не върху това, което се случва около вас.

Месечна карта таро за Риби: Асо на жезлите

Риби, през целия месец няма планети във вашия знак, освен когато Луната пристигне на 10-ти срещу 11-ти. Когато това се случи, получавате прилив на енергия, Риби. Чувствате се по-скоро себе си и искате да правите нещата по свой начин.

Когато Луната се свърже със Северния Лунен Лунен Лунен Лун, а след това и със Съдбата на Фортуната, внезапно събитие ще ви подтикне към осъзнаване. Готови сте да се приемете сериозно и да се впуснете в действие. Асът на Жезлите е за бърза, енергична енергия с нужда от преоткриване. Тази новооткрита креативност се проявява в романтика или страстен проект.

Чакането на перфектния момент ви се струва по-малко уместно този месец. Ще придобиете увереност от чистата сила на емоциите си, а желанието ви да се наслаждавате на живота пълноценно е достатъчно, за да създаде инерция.