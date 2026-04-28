Промяна в нагласите: Машинният вот или хартиената бюлетина победи на 19 април?

Машинното гласуване или хартиената бюлетина са били по-предпочитания начин за упражняване на правото на глас на предсрочните парламентарни избори на 19 април? Отговор дават отворените данни на Централната избирателна комисия (ЦИК), анализирани от екипът на Институт за развитие на публичната среда (ИРПС). Според числата избирателите по списък в смесените секциите с машинен и хартиен вот в страната са били общо 6 223 624, а гласувалите в тях са 2 942 640 души или 47.3%.

Подадените действителни гласове са 2 888 026, а недействителните са 54 617. С машина са гласували 51.6% от избирателите или 1 517 787, а с хартия – 48.4% или 1 424 853 души. Как изглежда разпределението на вота в тези секции може да видите в графиката по-долу:

Защо?

Темата за машинния вот и на тези избори бе съпътствана от гротескни опити на бившите управляващи да сътворят промени в Изборния кодекс в "12 без 5", а скритата цел изглежда бе свързана с опит да се елиминира машинното гласуване от изборния процес. Формалният довод през есента на 2025 г. бе да се въведат т.нар. скенери за гласуване, които така и не видяха бял свят.

В крайна сметка изборната администрация отново трябваше да организира смесено гласуване, като в 9 354 секции с над 300 избиратели, в които гласоподавателите можеха да изберат как да дадат своя вот - дали чрез машинно устройство или с хартиена бюлетина. В тези секции бе предоставена само по една машина. От информацията, оповестена от Централната избирателна комисия (ЦИК), стана ясно, че в изборния ден 110 машинни устройства в страната са били извадени от употреба.

Прави впечатление, че в трите района в София-град избирателите най-често са подавали гласа си с машина. Водещ е 23-и избирателен район със 73.1%, следван от 24-и избирателен район със 68% и 25-и избирателен район със 64.8%. На другия полюс по използване на машините са гласувалите в районите Кърджали с 18.4% и Разград и Търговище с по 30.2%.

Кой къде печели?

Разпределението на машинния вот сред партиите и коалициите от новия парламент показва, че най-голям е делът на машинния вот сред поддръжниците на коалицията Продължаваме Промяната – Демократична България – 82.6%, следвани от Възраждане с 57% и Прогресивна България с 54.4%. В най-малка степен по този начин са гласували симпатизантите на ДПС – 14.2%, което е устойчива тенденция за тази партия, включително и когато наблюдавахме разделението ѝ на две фракции – около Делян Пеевски и около Ахмед Доган, пишат още от ИРПС.

Според данните има 6 секции в страната, в които всички гласове са подадени само с машина. От тях 4 са в община Джебел – в селата Козица, Ямино, Желъдово и Тютюнче. Една секция е в с. Хаджийско (общ. Кирково) и последната е в с. Вишеград (общ. Кърджали). Само в с. Хаджийско 67% от избирателите са предпочели Прогресивна България. В останалите пет от тези секции ДПС получава основната част от гласовете – между 70% и 97%. Това е значително отклонение по отношение на използването на машина от поддръжниците на ДПС в сравнение с общата картина за страната.

В 243 секции няма нито един подаден глас на машинните устройства. Спрямо изборите през октомври 2024 г. те са намалели два пъти.

Гласуването в секциите с хартиени бюлетини

Гласуване с хартиени бюлетини имаше в 2 874 секции в страната. Данните от тях показват, че в списъците им са били включени общо 344 578 избиратели. Гласувалите в секциите с бюлетини възлизат на 221 267 души, т.е. избирателната активност е била 64.2%. От подадените с хартиени бюлетини гласове, недействителни са 7 119 или 3.2%.

В седем секции има 100% избирателна активност (като тук не са включени подвижните избирателни секции, тези в болнични заведения и арести, както и тази на кораба Дружба).

В с. Стакевци на девет членната комисия отне около два часа и половина да отчете и нанесе резултатите в протокола, предвид всички 64 гласували.