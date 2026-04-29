Ден на победата и марш на Безсмъртния полк: Само онлайн в Краснодар

"Особено внимание се обръща на нашия основен празник - Деня на победата. Предвид настоящата ситуация, ние сме длъжни да спазваме най-строгите мерки за сигурност. Въз основа на миналия опит, ще проведем марша на Безсмъртния полк онлайн. Решихме също да отменим тържествения марш на войските в Краснодар. Относно парада на победата в града-герой Новоросийск, ще вземем окончателно решение по-близо до 9 май, въз основа на настоящата ситуация". Това обяви в своя канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев.

Новината не е изненада, след като точно Краснодарският край търпи огромни щети от ударите на украинските далекобойни дронове, понякога и ракети - Туапсе е само последният крещящ пример.

Кондратиев обаче се напъва с патоса, след като руската армия и Безсмъртният полк няма да си покажат носа навън: "Въпреки това, никакви ограничения няма да ни попречат да поздравим нашите герои. В региона са останали само 168 фронтови войници. Празникът трябва да дойде във всеки един от домовете им. Договорихме се да организираме мобилни концерти и лични поздравления за нашите ветерани".

И още заръки: "По време на майските празници трябва да осигурим максимална сигурност на обществени места. Разчитам на максимална бдителност и координирано сътрудничество на всички ведомства".

