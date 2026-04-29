Вигенин: Защитихме българската козметична индустрия без компромиси със здравето на потребителите

„Защитихме както хората, така и индустрията, включително българските производители на розово и лавандулово масло. След дълги и тежки преговори по пакета „Омнибус 6“ успяхме да постигнем балансиран компромис и подкрепа в Европейския парламент.“ Това заяви българският евродепутат Кристиан Вигенин, който е докладчик по приетото законодателство от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента.

Евродепутатът отбеляза, че често се говори за индустрия, за стандарти, за „брюкселски регулации“, но рядко се разяснява какво всъщност стои зад тях и как те пряко засягат българските производители - от малките производители до големите предприятия.

„Омнибус 6“ в областта на химикалите засяга три европейски регламента – за козметиката, етикетирането на химикали и торовете. Идеята на Комисията беше да опрости правилата, но на практика имаше риск това да доведе до по-ниско ниво на защита за потребителите и работещите“, поясни Вигенин. Той изтъкна, че е запазен основният принцип - опасни вещества, включително канцерогенни, да не могат да се използват свободно в козметиката. „Спряхме опитите тези вещества да остават по-дълго на пазара и запазихме ясните правила за етикетиране - информацията трябва да е четлива, видима и достъпна.“

Евродепутатът поясни, че са подобрени правилата за онлайн продажби, защото все повече хора купуват по този начин, и е осигурен по-реалистичен подход към заместването на опасни вещества, без да се блокира индустрията.

„България е световен лидер в производството на розово и лавандулово масло, които са в основата на европейската и световната козметична индустрия. Етеричните масла са естествени продукти, но съдържат сложни химични съставки, част от които могат да попаднат под по-строги класификации. При неправилен подход това можеше да доведе до огромен натиск върху българските производители“, разказа за преодоляната опасност Вигенин.

Той обясни, че е настоявал всяко вещество, включително от растителен произход, да се оценява научно и балансирано, а не автоматично да се третира като риск, както и да има ясни и приложими правила, които не наказват традиционни сектори като нашия.

„С постигнатия компромис българските производители получават повече предвидимост, избягваме резки и необосновани ограничения, запазваме достъпа до пазари и конкурентоспособността, като същевременно гарантираме високо ниво на безопасност“, изтъкна ползите за страната ни евродепутатът

В заключение Вигенин даде като пример приетото досие за това как трябва да работи Европа: „Не като машина за забрани, не като инструмент за дерегулация на всяка цена, а като място, където се търси разумен баланс между здравето на хората и развитието на индустрията. Когато този баланс е постигнат - печелят всички. Включително и България.“

