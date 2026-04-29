Турция с явна заявка-предупреждение да влезе в ЕС и вдигна в пъти цената на престоя за руснаци (ВИДЕО)

Когато искаш да влезеш някъде, разбира се, има условия, които трябва да изпълниш. Но в случая с ЕС няма политическа воля да се каже, че Турция може да влезе като пълноправен член на Съюза. Кажете това, за да се отпуши процесът. Това послание отправи турският външен министър Хакан Фидан.

Според Фидан, всичко за Турция с влизането на ЕС ефективно е блокирано от 2007 година, заради тогавашния френски президент Никола Саркози. Оттогава няма промяна в политическата воля на ЕС, смята той. И не говори по никакъв начин за необходимите реформи особено що се отнася до правата на човека.

Türkiye's Foreign Minister Hakan Fidan on EU:



There is no political will in the EU to accept Türkiye as a member, even if conditions are met.



Sarkoyz killed this in 2007. pic.twitter.com/SPDfusqgfe — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

Отделно, Фидан настоя, че има "невероятен потенциал за сътрудничество" и просто трябвало да се действа, за да не бъде пропуснат:

Türkiye's Foreign Minister Hakan Fidan on EU:



There is incredible cooperation potential, we just need to act. pic.twitter.com/0ALlLFxCYB — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

Други знакови думи на турския външен министър - негова работа и на турските дипломати било да работят за по-добри отношения с ЕС и институциите му, по принцип това е задължението на дипломатите. Сега Турция имала добри двустранни отношения с всички страни-членки на ЕС, но когато става въпрос за Европейския съюз като цяло, било различно. А това е жалко, защото в несигурен свят като днешния не бива да се допуска (потенциални) съюзи да бъдат рушени и върхлитащите ни кризи да бъдат по-трудни управлявани именно защото липсват солидни съюзи.

Türkiye's Foreign Minister Hakan Fidan on EU:



With individual European countries, our relations are very good.



But with the EU as a whole, it’s different. pic.twitter.com/YYEL3oOBsV — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

Междувременнно, Турция рязко повишава таксите за разрешения за пребиваване за руснаци. Цената за получаване на разрешение за пребиваване се е увеличила от 9 до 14 пъти, според адвокати, цитирани от руски медии. Едногодишното разрешение за туристическо пребиваване сега струва най-малко 620 долара (над 28 000 турски лири), в сравнение с около 44 долара преди това. Двугодишното разрешение струва около 1284 долара (близо 58 000 турски лири), в сравнение с приблизително 144 долара преди това. Властите не са коментирали официално увеличението, като отбелязват само, че таксите варират в зависимост от вида на разрешението, националността, възрастта и други фактори.

