Таро хороскоп за 9 февруари

Научете какво ви очаква този понеделник, 9 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за понеделник за Овен: Осмица чаши, обърната

Овен, ти знаеш по-добре. Осемте чаши, обърнати, са за това да останеш там, където знаеш, че не принадлежиш.

Бъдете проницателни на 9 февруари. Знайте кога се намирате в ситуация, която не е във ваш интерес. Може да имате много логични причини да останете, но истината винаги е в сърцето ви.

Таро карта за понеделник за Телец: Шест жезли

Таро картата „Шестица жезли“ е за публично признание. На 9 февруари получавате внимание от партньори, приятели и сътрудници за добре свършена работа.

Въпреки че предпочитате да не сте вперени в себе си, е добре да позволите на другите да признаят упорития ви труд. Когато позволите на хората да ви хвалят, им давате шанс да отпразнуват факта, че сте част от силен вътрешен кръг.

Таро карта за понеделник за Близнаци: Асо мечове, обърнат

Близнаци, объркване може да възникне, когато Асо мечове, обърнато, е вашата карта таро за деня. Обърнатите мечове са за фрустрация, причинена от липса на знания. Но вие сте готови да получите отговори, където и да са те.

Днес бъдете внимателни и прегледайте всичко, което не ви се струва правилно. Проверете и открийте грешки, за да можете да ги поправите.

Таро карта за понеделник за Рак: Десетка жезли, обърната

Обърнете внимание на тялото си и неговите сигнали. На 9 февруари, Десетката жезли, обърната, е свързана с прекомерна умора поради твърде много работа. Част от вас ще иска да продължи напред, но има и мъдрост, която ви казва да оставите нещата да си починат.

Решението може да е трудно за вземане, особено когато се намесва идеята да се харесате на хората. Не забравяйте обаче, че балансът е важен и че бързането, когато не сте с пълен капацитет, може да доведе до грешки, които удължават процеса. Ако е необходимо, вземете си ден за почивка.

Таро карта за понеделник за Лъв: Десетка мечове, обърната

Не позволявайте на миналото да определя бъдещето. Лъв, Десетката мечове, обърната, е за изцеление след болезнено пътуване.

Част от вас изпитва страх след труден период. След като обаче проблемът е решен, опитайте се да не се тревожите или да мислите прекалено много по време на лечебния процес. Вместо това, посветете времето си на спокойствие и възстановяване на доверието.

Таро карта за понеделник за Дева: Четири пентакли, обърнати

Харесва ви нещата да са по определен начин и затова обичате реда. На 9 февруари, обърнатата Четворка Пентакли е за освобождаване от контрол, което противоречи на нуждата ви да се държите.

За един ден, Дева, позволете си да изпитате свободата, която идва от предаването . Вижте как ще се почувствате. Не се страхувайте да опитате.

Таро карта за понеделник за Везни: Паж чаши

Везни, подгответе се, защото Пажът на Чашите е за вдъхновение, което е неразбираемо. На 9 февруари ще се докоснете до духовно измерение, което ще отвори ума ви за възможностите.

Откривате творческа проницателност и това събужда силно чувство на любопитство във вашата природа. Днешният ден може бързо да се превърне в момент, който ще промени положително начина, по който гледате на живота в бъдеще.

Таро карта за понеделник за Скорпион: Крал на пентаклите, обърнат

Проблемите възникват и разкриват какво трябва да се поправи. Можете да ги оплаквате или да сте благодарни, че знаете какви са.

Вашата карта таро за 9 февруари, Кралят на пентаклите, обърната , разкрива източници на алчност или инат като коренна причина за финансово положение.

Внимавайте да не поемате рискове, които обещават бързи печалби, но биха могли да поставят вас или други хора в негативна ситуация, ако не се окажат успешни.

Таро карта за понеделник за Стрелец: Седем пентакли

Мъдрите решения изискват време. Стрелец, вашата дневна карта таро, Седемте пентакли, подчертава инвестиция, която се оказва добра; най-добре е обаче да бъдете търпеливи и да прецените как или къде ще вложите време и усилия.

Вместо да се втурвате от страх да не пропуснете нещо, направете крачка назад и действайте предпазливо. Инвестирайте разумно.

Таро карта за понеделник за Козирог: Четири мечове, обърната

Изцелението е в бъдещето, Козирог. Четворката мечове, обърната, е свързана с това да отделите необходимото време, за да успокоите ума си.

Трябва да се отдръпнете от ситуации, които създават тревожност, и да се запитате къде да насочите вниманието си, за да се съсредоточите и да намерите мир. Почивката от шума на живота може да бъде чудесно начало.

Таро карта за понеделник за Водолей: Император

Искаш да постъпиш правилно, Водолей. На 9 февруари, таро картата на Императора символизира велик лидер. Ако чувстваш, че не знаеш какво да правиш, можеш да се научиш.

Потърсете ментор или някой, с когото да говорите и който да ви окуражава. Знаете, че имате какво е необходимо, за да бъдете лидер, ако го желаете в сърцето си. Следващата стъпка е да се поставите в ситуация, в която можете да усвоите уменията.

Таро карта за понеделник за Риби: Тройка жезли, обърната

Обърнете внимание на приятелите, които ви подкрепят, и на тези, които ви ограничават. На 9 февруари, тройката на жезлите, обърната, разкрива ситуация, в която сте ограничени. Риби, можете да усетите в душата си кога някой иска да ви види успешен или ако ви завижда на растежа.

Не е нужно да се задоволяваш с нищо по-малко в партньорствата или приятелствата си. Избери тези, които биха направили за теб това, което знаеш, че даваш в замяна.