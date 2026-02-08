Андрей Гюров няма общо с Пеевски: Денков атакува Борисов, че не иска честни избори

Бойко Борисов е нервен по отношение на това кой ще е служебен министър-председател. Борисов има проблем с честните предсрочни парламентарни избори. Това заяви заместник-председателят на "Продължаваме промяната" и депутат от ПП-ДБ акад. Николай Денков пред БНТ. Още: Божидар Божанов: Борисов почти си призна, че са заложили бомби на служебния кабинет като тази с цените на тока

Може ли Гюров да оглави служебно правителство?

Снимка: БГНЕС

Той посочи, че вече е ясно, че предсрочните парламентарни избори ще се проведат на 19 април, а най-късно до 19 февруари служебното правителство трябва да е положило клетва. Денков заяви, че Андрей Гюров като кандидат за служебен премиер е честен, почтен и няма нищо общо с Делян Пеевски.

Според зам.-председателя на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров може да стане служебен премиер поради факта, че е заместник-управител на БНБ.

Според него държавата на Пеевски и на Борисов в момента не работи. Денков е на мнение, че ако е имало забавяне за датата на предсрочните парламентарни избори е заради излизането на президента Румен Радев на политическия терен. "Президентът Илияна Йотова беше поставена в трудната задача за няколко дни да има служебно правителство, което е почти невъзможно", посочи Денков.

Николай Денков определи Румен Радев като сериозен противник на политичесия терен. "Тези 121 депутати ги искаме, за да си свършим работата. Някой от заявките на Радев са в съвсем друга посока. Румен Радев има друга представа, през която да се развива държавата", каза още Денков.

