"Пиянството на един народ" и в опозиция ли ще е ГЕРБ: Костадин Ангелов с коментар

"Румен Радев превърна президентството в политически инструмент и това за нас е неприемливо. Президентът Илияна Йотова защо не назначава служебен кабинет. Ние чакаме нещо да се случи зад камерите". Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и депутат от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов. Още: Вместо 8, ще има 16 предсрочни избори: Зам.-председателят на НС обяви какво ще стане, ако БСП напусне властта

Той определи и като "екзотична" идеята на ГЕРБ да се избере нов председател на Народното събрание, който да е и потецианел кандидат за служебен министър-председател. С тази идея не се подиграваме на никого, а проявяваме държавническо поведение, добави Костадин Ангелов.

Какво ще прави ГЕРБ в следващото НС?

Снимка: БГНЕС

Той бе категоричен, че ако има политически консенсус в следващото Народно събрание всичко може да бъде променено, включително и последните промени в Конституцията, касаещи служебните правителства.

Той подчерта, че ГЕРБ в опозиция е силна и конструктивна. Формация на Бойко Борисов е готова да бъде и в опозиция. "Това, което обещаваме в следващия парламент е, че нашата кампания ще бъде насочена в създаването на нов обществен договор и връщане на младите хора в България", коментира проф. Костадин Ангелов. Той заяви, че политическата цел на ГЕРБ ще е строителство, индустрия, добавена стойност за икономиката, БВП и увеличение заплатите на хората.

Според него най-опасното, което може да се случи в предизборната кампания е "Пиянството на един народ".

Ангелов заяви, че трудно може да коментира Румен Радев като политик, тъй като не знае "къде ще кацне неговия самолет - в Париж, във Вашингтон или в Москва".

