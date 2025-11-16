Таро хороскоп за всяка зодия за 17 ноември

Научете какво ви очаква този понеделник, 17 ноември 2025, според зодията.

Овен

Овни, време е да преосмислите партньорствата си. Можете да си изберете добър съотборник в живота, който ще ви издигне и ще ви помогне да стигнете до следващото ниво. Но има моменти, когато поемате риск и правите неразумни избори. Следващото нещо, което осъзнавате, е, че сте възпрепятствани от растежа си или, още по-лошо, се връщате назад.

Още: Дневен хороскоп за 17 ноември 2025 г.

Погледнете под извиненията или причините. Помислете за детството си или за това, в което някога са ви учили да вярвате за себе си. Луната и Слънцето в Скорпион ви дават двойна доза решителност да стигнете до коренната причина, поради която правите нещата, които правите, за да се излекувате.

Телец

Телец, днес започва нова глава в любовния ти живот. Искаш ли да бъдеш с някого, с когото можеш да бъдеш искрен и да не бъдеш осъждан? Искаш ли да си по-близък и да се свържеш по-интимно чрез споделяне на тайни, желания и мечти?

Може би започвате нов сезон на романтика с настоящия си партньор или срещате някой нов. Луната в Скорпион ви кани да оцените какво искате от една връзка. Поставете здравословни граници и помислете за договаряне на ангажименти.

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 17-23 ноември 2025 г.

Близнаци

Близнаци, нещо се нуждае от преструктуриране и сте готови да приложите своите умения, за да свършите работата. Трите пентакли, обърнати, ви съветват да усъвършенствате ежедневието си. Какво в настоящите ви системи работи или не работи толкова добре, колкото бихте искали?

Започнете с малко. Помислете за разчистване на работното си място и разчистване, за да насочите енергията в правилната посока. Струва ли ви се рутината ви разхвърляна? Знаете ли къде са нещата ви и можете ли лесно да ги намерите? Прегрупирайте се и се организирайте.

Рак

Още: Вселената връща дългове: Втората половина на ноември изобилие на тези зодии

Рак, може да имате сблъсък на енергия между творческия си потенциал и претоварения си ум. С наближаването на празниците може би мислите какво трябва да постигнете преди края на годината.

Луната в Скорпион ще генерира силни емоции и е подходящ момент да се справим с тях. Трите пентакли, обърнати, правят това идеалното време за писане, водене на дневник или занимания с творчески дейности, които ви помагат да обработите мислите и чувствата си.

Лъв

Лъв, този месец сезонът на Скорпиона разкри области от домашния ви живот, които не са на ниво. Копнеете за промяна и предстоящото Новолуние ще ви помогне да задвижите нещата.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 3-9 ноември 2025

Тройката пентакли, обърната, ви напомня да не правите никакви предположения в момента. Животът може да ви се стори твърде объркан, за да имате убедителна информация. Имате смелостта, от която се нуждаете, за да постигнете това, което искате. Промяната започва у дома и е време да се съсредоточите.

Дева

Дева, време е да се съсредоточиш върху умствената си яснота и да създадеш среда, която насърчава мисленето и размишленията върху темите, които обичаш да учиш. Трите пентакли, обърнати, те предупреждават да не прекаляваш с мисленето.

Може да се появи тревога и да ви накара да се замислите за неща, които не можете да контролирате. Може да искате да се заяждате, но се опитайте да не бъдете прекалено критични. Вместо това се съсредоточете върху това, което можете да контролирате, и оставете света сам да се справя със своите проблеми.

Още: Таро хороскоп за всяка зодия за ноември 2025

Везни

Везни, тъй като Луната напуска вашия знак днес, може да усетите промяна в емоционалната си енергия. Промените могат да ви накарат да се чувствате леко неуравновесени, но можете да видите къде липсват вашите емоционални нужди и да се стремите да ги задоволите през следващите няколко дни.

Трите пентакли, обърнати, ви канят да се заземите в практически дейности, които ви помагат да останете здраво стъпили на земята и фокусирани. Внимавайте да не угаждате на хората, за да не се чувствате неудобно. Опитайте се да не позволявате на външни дейности да ви разсейват от личната работа, която трябва да свършите за себе си.

Скорпион

Още: Седмичен Таро хороскоп за всяка зодия, 27 октомври - 2 ноември 2025

Скорпион, само дни преди Новолунието и Слънцето да напусне зодиакалния ви знак, сте готови да рестартирате живота си. Животът може да ви се стори малко по-интензивен, особено когато се подготвяте за изтегляне на нова информация, която ще ви преведе през останалата част от годината на раждане.

Това е моментът да си поставите нови намерения. Бъдете мъдри, когато обмисляте какво искате да постигнете преди следващия си рожден ден. След шест месеца, през сезона на Телец, ще бъдете готови да се освободите от част от идентичността си, която смятате за необходима в момента. Не се страхувайте от промяната, а вместо това я прегърнете.

Стрелец

Стрелец, през седмицата на Новолуние в Скорпион, може да се чувствате по-малко смели и да искате да насочите вниманието си навътре към личностно размишление и духовно израстване. Сезонът на Скорпион често ви помага да видите нещата в живота, които не работят за вас.

Подсъзнателно може би вече сте усетили конкретни проблеми, но ви е по-лесно да се изправите пред ситуацията. По време на обърнатата Тройка Пентакли, оставете си тихи моменти и използвайте това време за писане и представяне каква ще бъде следващата глава от живота ви, след като Слънцето влезе във вашия знак.

Козирог

Козирог, има няколко неща, върху които трябва да се съсредоточите в момента, и голяма част от енергията ви може да ви насочи към взаимоотношенията, с които работите, за да завършите проекти за края на годината.

Трите пентакли, обърнати, могат да символизират работа със семейството или колегите, а днес енергията за сътрудничество е в своя пик. Какво се нуждае от усъвършенстване или преразглеждане? Това е подходящ момент за оценка на ролите и какво работи. Премахнете проблемните области и отстранете неизправности за подобрения.

Водолей

Водолей, вие стоите на кръстопът и това пътуване може да включва промени в кариерата ви. Слънцето и Луната в Скорпион носят силни емоции към това, което искате да постигнете в този живот.

Може да чувствате, че другите оценяват вашия живот, работна етика и принос; може би скоро ще бъдете разгледани за повишение или допълнителни отговорности.

Днешното послание от обърнатата Тройка Пентакли ви насърчава да мислите, преди да правите големи ходове.

Риби

Риби, ти си толкова чувствителна и когато чувстваш дълбоко, понякога това може да предизвика съмнение в себе си. Тъй като Луната и Слънцето са във воден знак, емоционалната ти осъзнатост расте и можеш да се свържеш по-интуитивно с вътрешната си истина.

Обърнатата Тройка Пентакли ви насърчава да се занимавате с вътрешна работа, която повишава вашата увереност и самосъзнание. Медитирайте и си представете на какво сте способни. Прозренията ще ви дойдат лесно днес.