Утре чавка „ще изпие" акъла на Дева, Водолей + още 2 зодии

На всеки човек му се е случвало да направи нещо толкова нелепо, че после сам да се пита: „Откъде ми хрумна това?“ Именно в такива моменти казваме, че чавка ни е изпила акъла — народен израз, който описва състояние на пълно умствено затъмнение.

Утрешният ден ще поднесе точно такива ситуации на няколко зодиакални знака. Те ще направят гафове, които не са характерни за тях, и ще се чудят как са допуснали подобна глупост.

Ето кои ще бъдат „щастливците“, чийто акъл ще бъде изпит от чавка в сряда:

Овен

Овните ще се събудят с мисълта, че светът им принадлежи — и точно тогава ще направят нещо изключително необмислено. В опита си да решат проблем набързо, ще забравят да проверят фактите и ще объркат дори най-простите неща. Може да тръгнат към работа в грешна посока, да изпратят грешен имейл или да кажат нещо неподходящо на грешния човек.

Денят ще им напомни, че импулсивността невинаги е добър съветник. Добрата новина е, че ще успеят да се посмеят на себе си вечерта — след като мине първоначалният шок от гафа им.

Дева

Девите, иначе символ на прецизност и логика, ще изненадат всички — включително и себе си — с напълно нелогично решение. В стремежа си да направят всичко „по учебник“, ще пропуснат очевидното. Например може да забравят важен детайл, който ще обърне цялата ситуация с главата надолу.

Денят ще ги накара да осъзнаят, че понякога е по-добре да се отпуснат, отколкото да контролират всичко. Вечерта ще прекарат в самоирония, но и с ясното усещане, че са научили важен урок.

Стрелец

Стрелците ще попаднат в класическата си клопка – ще кажат повече, отколкото трябва, и точно на човек, на когото не бива. Чавката буквално ще им изпие акъла в момент на небрежен разговор, който после ще се окаже фатален. Някой ще се засегне, друг ще предаде думите им нататък – и ето ти поредната драма.

Стрелците ще осъзнаят, че не всяка мисъл трябва да бъде произнасяна на глас. Денят им ще е като вербална тренировка по самообладание – с грешен старт, но възможност за щастлив край.

Водолей

Водолеите ще направят нещо толкова странно, че дори приятелите им ще се запитат дали не са ги сменили през нощта. В опит да покажат оригиналност, ще изберат най-неподходящия момент за импровизация. Резултатът? Смес от хаос, изненада и комичен ефект.

Вместо признание, ще получат озадачени погледи. Все пак, денят ще им донесе ценна поука - и креативността има нужда от малко здрав разум.

Овен, Дева, Стрелец и Водолей ще преживеят четвъртък като ден, в който някоя чавка си е хареса да изпие техния акъл. Те ще допуснат дребни, но запомнящи се грешки, които ще ги накарат да се посмеят (макар и през зъби). В крайна сметка, всеки от нас има нужда от дни, в които да падне леко от пиедестала си — просто за да си спомни, че е човек, а не безгрешен робот.