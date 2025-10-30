Очаквано решение на ЕЦБ за лихвите

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано остави без промяна основните си лихви след двудневно изнесено заседание, което се проведе в италианския град Флоренция. Като основен мотив за решението се посочва факта, че инфлацията в еврозоната остава близо до средносрочната цел от 2 процента и оценката на Управителния съвет на ЕЦБ за инфлационните перспективи като цяло остава непроменена. Това се подчертава в прессъобшение на институцията.

Лихвите

Така лихвата по депозитното улеснение, която банките получават, когато депозират средства овърнайт при ЕЦБ, остава на ниво от 2 на сто. Това е водещият показател, задаващ паричната политика на централната банка на еврозоната.

Основната лихва по рефинансирането, по която банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица, също остава без промяна, запазвайки ниво от 2,15 процента.

Лихвата по пределното кредитно улеснение, плащана от банките при овърнайт заемане на средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение, се задържа на равнище 2,40 процента.

Икономиката на еврозоната продължава да расте въпреки предизвикателната глобална обстановка. Стабилният пазар на труда, солидните баланси на частния сектор и предишните намаления на лихвените проценти остават важни източници на устойчивост.

Перспективите обаче все още са несигурни, особено поради продължаващите глобални търговски спорове и геополитически напрежения, предупреждава ЕЦБ.

Решението, което оставя лихвите без промяна за трети пореден път, бе широко очаквано от пазарите.